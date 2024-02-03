انتهت أمم إفريقيا - كاب فيردي (0) 1-2 (0) جنوب إفريقيا.. تأهل الأولاد بركلات الترجيح

السبت، 03 فبراير 2024 - 21:50

كتب : FilGoal

جاميرو مونتيرو - كاب فيردي - غانا

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة كاب فيردي وجنوب إفريقيا في دور الـ8 من كأس الأمم الإفريقية 2023 المقامة في كوت ديفوار.

ويلاقي الفائز من هذه المباراة منافسه نيجيريا يوم 7 فبراير المقبل في دور نصف النهائي.

لمتابعة المباراة من هنا

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انتهت

ويليامز يتصدى الركلة الحاسمة ويصعد جنوب إفريقيا بنتيجة 2-1 بركلات الترجيح

مفالا يسجل الركلة الرابعة لجنبو إفريقيا.

تيكسيرا يسجل لكاب فيردي الركلة الرابعة

موديبا يهدر الركلة الثالثة لجنوب إفريقيا

دوارتي يهدر الركلة الثالثة لكاب فيردي.

ليباسا يهدر الركلة الثانية لجنوب إفريقيا

سيميدو يهدر الركلة الثانية لكاب فيردي

موكوينا يسجل الركلة الأولى لجنوب إفريقيا

بيبي يهدر الركلة الترجيحية الأولى لكاب فيردي.

إلى ركلات الترجيح

إيقاع منخفض عكس الشوط الأول الإضافي.

إلى شوط الإضافي الثاني

ق 98: مرة ثالثة يا جيلسون يهدر انفرادا بالمرمى بعد تسديدة بعيدة عن المرمى.

ق 94: جيلسون مرة أخرى لا يستطيع أن يسجل فرصة سانحة بعد تسديدة من الجهة اليمنى خارج المرمى.

ق 91: مايامبيلا يهدر انفرادا تاما بعد إنقاذ رائع من فوزينيا.

إلى شوطين إضافيين

ق 90: ويليامز حارس مرمى جنوب إفريقيا ينقذ بلاده من هدف مؤكد بعد تصدي انفراد جيلسون مهاجم كاب فيردي وارتطام الكرة في القائم.

ق 79: صاروخ من بيبي يمر بجانب المرمى

ق 77: جوفاني كابرال يهدر فرصة سانحة بعد تسديدة سيئة داخل منطقة الجزاء.

ق 55: جاري رودريجيز يهدر فرصة خطيرة من الناحية اليسرى بعد تسديدة سيئة في يد رونوين ويليامز حارس جنوب إفريقيا.

بداية الشوط الثاني

استراحة

ق 40: أوبري موديبا مدافع جنوب إفريقيا يغلق تسديدة من ريان مينديز داخل منطقة الجزاء ببراعة.

ق 12: تسديدة سيئة من زواني لاعب جنوب إفريقيا من داخل منطقة الجزاء لكن ضعيفة وخارج المرمى.

ق 8: تسديدة قوية للغاية من موكوينا لاعب جنوب إفريقيا خارج منطقة الجزاء لكن تذهب إلى يد فوزينيا حارس مرمى كاب فيردي.

بداية المباراة

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