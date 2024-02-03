تشكيل أمم إفريقيا - رودريجيز يقود هجوم كاب فيردي.. وتاو أساسي مع جنوب إفريقيا

أعلن بوبيستا المدير الفني لكاب فيردي تشكيل فريقه ضد منافسه جنوب إفريقيا في المباراة التي ستجمعهما بعد قليل في دور الـ8 من كأس الأمم الإفريقية 2023 المقامة في كوت ديفوار.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: فوزينيا

خط الدفاع: جواو باولو - روبيرتو لوبيس - لوجان كوستا - ستيفين موريرا

خط الوسط: جاميرو مونتيرو - كيفين بينا - كيني روكا سانتوس

خط الهجوم: جاري رودريجيز - ريان منديز - جوفاني كابرال

بينما جاء تشكيل هوجو بروس المدير الفني لجنوب إفريقيا على النحو التالي:

حراسة المرمى: رونوين ويليامز

خط الدفاع: خوليسو موداو - جرانت كيكانا - موثوبي مفالا - أوبري موديبا

خط الوسط: تيبوهو موكوينا - سفيفيلو سيثولي

أمامهما: ثابيلو مورينا - ثيمبا زواني - بيرسي تاو

خط الهجوم: إيفيدينس ماكجوبا

وسيلاقي الفائز من كاب فيردي وجنوب إفريقيا منافسه نيجيريا في نصف النهائي يوم الأربعاء المقبل.