الرياضية: الشباب السعودي يفاوض روي فيتوريا

دخل نادي الشباب السعودي في مفاوضات مع البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر.

وبحسب صحيفة "الرياضية" السعودية فإن المدرب البرتغالي طلب عقدا يمتد لعامين من أجل الموافقة على عرض الليوث.

بينما يعرض الشباب عقدا لمدة ستة أشهر مع خيار التمديد لعام آخر.

وأوضح التقرير أنه من المنتظر أن يحسم فيتوريا كافة التزاماته اليوم السبت ثم سيحسم قراره قريبا بشأن تدريب الشباب.

وأشار القرير إلى أن مسؤولي الشباب اتفقوا خلال الأيام مع فيتور بيريرا لتدريب الفريق لكن بعد اتجاه فيتوريا لفسخ تعاقده مع منتخب مصر توجهوا للدخول في مفاوضات جادة معه.

وأقيل الكرواتي إيجور بيسكان من منصب المدير الفني للشباب بسبب تراجع النتائج واقترابه من الهبوط.

ويحتل الشباب المركز الـ 11 في ترتيب الدوري السعودي برصيد 21 نقطة بعد مرور 19 جولة.

وسبق أن أعلن رئيس النادي في وقت السابق التراجع عن التعاقد مع جوزيه مورينيو مدرب روما السابق وكشف الأسباب. (طالع التفاصيل)

وسبق أن صرّح مصدر من اتحاد الكرة لـFilGoal.com : "اتحاد الكرة استقر على رحيل روي فيتوريا مدرب منتخب مصر عن منصبه سواء قبل فسخ تعاقده بالتراضي أو تمسك بالشرط الجزائي".

وأضاف "حازم إمام عضو اتحاد الكرة يتفاوض مع المدرب البرتغالي في الوقت الحالي من أجل فسخ التعاقد بالتراضي وسيتم اتخاذ القرار النهائي غدا في اجتماع مجلس الإدارة".

البرتغالي البالغ 53 عاما تولى المهمة بدءا من يوليو 2022 خلفا لإيهاب جلال بعقد يمتد حتى 2026.

وخلال مشوار فيتوريا مع منتخب مصر لم يخسر سوى مباراة واحدة جاءت ضد تونس وديا.

وفي 18 مباراة فاز في 12 وتعادل في 5 وخسر 1.

ولم يحقق منتخب مصر الفوز في أمم إفريقيا 2023، حيث تعادل في المباريات الأربع وودع بركلات الترجيح ضد الكونغو الديمقراطية.