كما انفرد في الجول.. إنبي يعلن تعيين سيد ياسين مديرا فنيا خلفا لتامر مصطفى

السبت، 03 فبراير 2024 - 13:18

كتب : عمرو نبيل

سيد ياسين - مدرب إنبي

أعلن نادي إنبي تعيين سيد ياسين مديرا فنيا للفريق خلفا لتامر مصطفى الذي رحل عن تدريب الفريق.

ورحل تامر مصطفى عن تدريب نادي إنبي خلال الساعات الماضية.

وكشف إنبي عبر حسابه على فيسبوك عن قرا مجلس إدارة النادي برئاسة أيمن الشريعي تعيين سيد ياسين خلفا لتامر مصطفى.

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وجاء قرار نادي إنبي الرسمي بتعيين سيد ياسين ليؤكد انفراد في الجول بالمدرب الذي سيخلف تامر مصطفى.

وذكر FilGoal.com في وقت سابق أن نادي إنبي يدرس تعيين سيد ياسين مديرا فنيا للفريق. (طالع التفاصيل)

وعمل سيد ياسين في الجهاز المعاون لتامر مصطفى، وسبق وأن قاد فريق الشباب بنادي إنبي لتحقيق لقب دوري سوبر القاهرة على حساب الأهلي.

وتقدم تامر مصطفى باستقالته من منصب المدير الفني لـ إنبي، حسبما علم FilGoal.com.

ويحتل إنبي المركز الثاني برصيد 19 نقطة في الدوري المصري بفارق الأهداف عن زد الذي خاض مباراة أقل.

وودع الفريق البترولي كأس الرابطة من ربع النهائي بعد الخسارة الاتحاد السكندري 2-0.

وقاد المدرب البالغ 48 عاما الفريق البترولي في 35 مباراة منذ توليه المهمة في فبراير 2023 وفاز في 19 مباراة وتعادل في 3 وخسر 13.

الدوري المصري نادي إنبي
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