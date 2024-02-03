خبر في الجول - إنبي يدرس تعيين سيد ياسين مديرا فنيا

السبت، 03 فبراير 2024 - 11:53

كتب : عمرو نبيل

سيد+ياسين+إنبي

يدرس نادي إنبي إسناد مهمة المدير الفني للفريق إلى سيد ياسين المدرب العام بالجهاز الفني السابق بقيادة تامر مصطفى.

ورحل تامر مصطفى عن تدريب نادي إنبي خلال الساعات الماضية.

وحسبما علم FilGoal.com فإن نادي إنبي يدرس تعيين سيد ياسين مديرا فنيا للفريق خلفا لتامر مصطفى.

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وعمل سيد ياسين في الجهاز المعاون لتامر مصطفى، وسبق وأن قاد فريق الشباب بنادي إنبي لتحقيق لقب دوري سوبر القاهرة على حساب الأهلي.

وتقدم تامر مصطفى باستقالته من منصب المدير الفني لـ إنبي، حسبما علم FilGoal.com.

ويحتل إنبي المركز الثاني برصيد 19 نقطة في الدوري المصري بفارق الأهداف عن زد الذي خاض مباراة أقل.

وودع الفريق البترولي كأس الرابطة من ربع النهائي بعد الخسارة الاتحاد السكندري 2-0.

وقاد المدرب البالغ 48 عاما الفريق البترولي في 35 مباراة منذ توليه المهمة في فبراير 2023 وفاز في 19 مباراة وتعادل في 3 وخسر 13.

إنبي تامر مصطفى
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