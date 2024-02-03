غانا تحاول إقناع كوبي ماينو بتمثيلها بدلا من إنجلترا

أصبح اسم كوبي ماينو لاعب خط وسط مانشستر يونايتد الشاب حديث العالم خاصة بعد تسجيله لهدف قاد به فريقه لفوز قاتل على ولفرهامبتون يوم الخميس الماضي.

وفاز يونايتد على ولفرهامبتون بأربعة أهداف لثلاثة في ملعب مولينيكس في الجولة 22 من الدوري الإنجليزي.

وتحدث راندي أبي عضو اللجنة التنفيذية للاتحاد الغاني لكرة القدم لصحيفة "ذا تايمز" الإنجليزية قائلا: "الاتحاد الغاني لكرة القدم يراقب ويتابع كل اللاعبين من أجل كافة منتخباته المختلفة".

وأردف "بالتأكيد كوبي ماينو واحد من المواهب المذهلة التي نود تواجدهم معنا مثل العديد من اللاعبين في الخارج".

ووُلد ماينو في إنجلترا ومثلها بالفعل في مختلف الفئات السنية تحت 17 و19 عاما لكن والديه ينحدران من أصول غانية.

ويسمح للاعبين وفقا للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تبديل المنتخب طالما لم يلعب أي مباراة مع الفريق الأول قبل إتمام سن الـ21 عاما.