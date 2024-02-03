"مفيش مشاوير لـ فيفا".. الزمالك يكشف شرط فسخ عقد مدربه الجديد وموعد تقديم الصفقات

كشف أحمد سالم المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك عن شرط فسخ عقد المدرب الجديد جوزيه جوميز، وموعد تقديم الصفقات والجهاز الفني الجديد.

وقال سالم في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس: "مجلس إدارة النادي أوفى بوعوده في أول 100 يوم رغم الصعوبات. الجماهير تشعر بالاطمئنان الآن بعد أن حققنا نتائج مرضية".

وأضاف "في انتقالات الشتاء تتمسك الأندية بلاعبيها أكثر لعدم توافر البديل أو الخوف من الجماهير إذا تراجعت النتائج، ولكن نجحنا في إتمام الأمور".

وأوضح "مدة تعاقد جوزيه جوميز عام ونصف مشروطة بتحقيق الكونفدرالية والتأهل إلى دوري أبطال إفريقيا. في حالة عدم التحقيق يحق للنادي إنهاء العقد دون أي التزامات أخرى، وبالتالي "مفيش مشاوير للفيفا تاني" إذا تم فك الارتباط".

وأكمل "مؤتمر تقديم الجهاز الفني الجديد واللاعبين الجدد سيقام يوم الإثنين في الساعة 7 مساء وسيتم الإعلان لاحقا عن التفاصيل".

أما عن صفقة ضم مصطفى أشرف قال: "لم يتم حسم الصفقة ولا زلنا ننتظر رد ناديه بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني".

وأصبح جوميز سادس برتغالي يتولى تدريب الأبيض عبر تاريخه بعد كل من: نيلو فينجادا ومانويل كاجودا وجايمي باتشيكو وجوسفالدو فيريرا وأجوستو إيناسيو.

وحسبما علم FilGoal.com، فإن جوميز اصطحب ثلاثة مساعدين ضمن الجهاز الفني للزمالك، وهم أندري بيكي في منصب المدرب المساعد، ولويس فيسينتي مدربا لحراس المرمى، وجواو ميجيل مدرب أحمال.