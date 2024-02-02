وتوقف عداد مصيلحي

الجمعة، 02 فبراير 2024 - 21:28

كتب : أحمد أباظة

نيجيريا

برصاصة لوكمان، عبرت نيجيريا كأول أطراف نصف النهائي بالفوز على أنجولا بهدف دون رد في أولى مباريات ربع نهائي كأس أمم إفريقيا.

تقدم أديمولا لوكمان للنسور الخضراء في الدقيقة 41، وأضاعت أنجولا فرصة التعادل لتنتهي المغامرة، ومعها تعويم سعر كريستوفاو مابولولو مهاجم الاتحاد السكندري، ليبدأ الحديث الجاد عن حقيقة البيع كما وعد محمد مصيلحي رئيس النادي بعد نهاية البطولة.

وبذلك يلتقي منتخب نيجيريا بالفائز من جنوب إفريقيا وكاب فيردي غدًا.

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وتستمر المنافسات اليوم بمواجهة الكونغو الديمقراطية ضد غينيا في العاشرة مساء، على أن يلعب الفائز منهما مع الفائز من كوت ديفوار ومالي غدًا.

وتأهلت نيجيريا إلى المربع الذهبي للمرة الـ 16 في تاريخها، وتواصل رحلة مطاردة اللقب الرابع بعد 1980 في الديار، و1994 في تونس، و2013 في جنوب إفريقيا.

أما أنجولا فتوقفت عند معادلة إنجازها الأكبر للمرة الثالثة في تاريخها ببلوغ ربع النهائي بعد 2008 و2010، وإن كان الإنجاز الذي تحقق هنا هو اجتياز أول دور إقصائي في تاريخها مع كأس الأمم حين عبرت دور الـ 16 على حساب ناميبيا، حيث كانت نسختي 2008 و2010 بنظام 16 فريقًا وتؤهل من المجموعات إلى دور الثمانية مباشرة.

أضاعها مابولولو فأتى العقاب لاحقا

البداية ضاعت من كريستوفاو مابولولو مهاجم أنجولا والاتحاد السكندري، حيث تلقى تمريرة في منطقة الجزاء وسدد ولكن الحارس نجح في تحويلها إلى ركنية في الدقيقة 5.

واستمرت المحاولات بلا جدوى أو خطورة حقيقية، حتى أتى الهدف الأول في الدقيقة 41 بعد تمريرة رائعة من موسيس سايمون أنهاها أديمولا لوكمان جناح أتالانتا في الشباك.

ومع بداية الشوط الثاني حل زيني بدلا من إشتريلا في صفوف أنجولا

كاد أن يصبح بديل الذهب

بالفعل أتت فرصة التعادل لزيني في الدقيقة 59 ولكن تسديدته ارتطمت بالقائم الأيمن وسط إحباط كبير.

وفي الدقيقة 66 حل برونو باز وزيتو لوفومبو بدلا من فريدي وجيلبرتو.

وكاد فيكتور أوسيمين أن يقتل المباراة في الدقيقة 75 بالهدف الثاني، ولكن مراجعة الفيديو أظهرت التسلل

وفي الدقيقة 78 استمرت تبديلات أنجولا بنزول جيريمي بيلا بدلا من إيدي أفونسو.

على الجانب الآخر أتى الحسن يوسف بدلا من أليكس إيوبي في الدقيقة 80

ثم حل جو أريبو بدلا من أوجوتشوكو أونييكا في الدقيقة 87 بصفوف نيجيريا.

وغادر أوسيمين ولوكمان في الدقيقة 95 ليأتي بول أوناوتشو وكينيث أوميرو بدلا منهما.

وبذلك تنتهي مغامرة أنجولا، تذهب نيجيريا لمطاردة اللقب.

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