مؤتمر أرتيتا: عدم ضم مهاجم؟ سنرى بعد لقاء ليفربول.. وسأفتقد كلوب بنهاية الموسم

أوضح ميكيل أرتيتا المدير الفني لـ أرسنال أنه سيفتقد يورجن كلوب عقب رحيله عن تدريب ليفربول في نهاية الموسم.

ويلتقي أرسنال وليفربول في قمة الجولة 23 من الدوري الإنجليزي يوم الأحد المقبل.

وقال أرتيتا خلال المؤتمر الصحفي: "توماس بارتي للأسف غير متواجد بعد عودته منذ أيام، وسيغيب عن لقاء ليفربول ولا أعلم هل سيغيب لأيام أو أسابيع، شعر بألم في نفس المنطقة ولم يتدرب معنا خلال الأيام الأخيرة".

وأوضح سبب عدم التعاقد مع مهاجم في يناير قائلا: "سأنتظر حتى يوم الأحد وإذا سجلنا كثيرا؟ سأفكر بنفس الطريقة، أحب اللاعبين ويوم الأحد سنسجل الكثير من الأهداف ونكون في المقدمة، اللاعبون يستحقون التقدير وهل أثق بهم؟ بالطبع".

وردا على هل سيفتقد يورجن كلوب بعد رحيله بنهاية الموسم عن ليفربول قال: "بالطبع، أعتقد إنها ستكون خسارة كبيرة، كان ملهما وأضاف بعدا جديدا للدوري الإنجليزي، وأحب أسلوب لعبه وكيف يكوّن الفرق وتحويل الأندية، سنفتقده لكنه الآن هنا".

وأتم عن مشادة أولكسندر زينتشينكو وبن وايت عقب لقاء نوتنجهام فورست: "ربما نفهم معنى المشادة بشكل مختلف، الأمر يكون عاطفي لأن في المباراة قلبك ينبض 200 مرة في الدقيقة، الأمر عادي ولا يوجد شيء جديد. أريد مشاهدة الشغف والالتزام في لاعبي فريقي والرغبة بأن يكونوا أفضل".

ويتصدر الريدز الترتيب برصيد 51 نقطة ويأتي أرسنال ثالثا برصيد 46 نقطة.