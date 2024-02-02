الزمالك يعلن رحيل محمد عبد المنصف عن الجهاز الفني

الجمعة، 02 فبراير 2024 - 18:34

كتب : FilGoal

الزمالك - البنك الأهلي - محمد عبد المنصف

أعلن نادي الزمالك عن رحيل محمد عبد المنصف من منصب مدرب حراس المرمى في الجهاز الفني للفريق الأول.

وكتب الزمالك في رسالة شكر مقتضبة عبر منصة التواصل الاجتماعي إكس:

"شكرًا عبد المنصف وبالتوفيق لك في خطوتك المقبلة".

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ويفصلنا فقط الإعلان الرسمي عن تعاقد الزمالك مع المدير الفني البرتغالي جوزيه جوميز.

وعلم FilGoal.com أن البرتغالي وقع لمدة موسم ونصف مع الأبيض ليخلف معتمد جمال الذي تولى المهمة بشكل مؤقت خلفا للكولومبي خوان كارلوس أوسوريو.

وكشف FilGoal.com عن مساعدي المدرب البرتغالي في مهمته مع الأبيض.. وإليكم مدرب حراس المرمى الجديد:

لويس فيسينتي

البرتغالي عمل كمدرب حراس في سبورتنج براجا البرتغالي لفرق الناشئين والشباب، كما عمل كمدرب حراس مرمى لبالميراس البرازيلي تحت 17 عاما.

مدرب الحراس البالغ من العمر 33 عاما، ابن شقيق بوبو لاعب ومدرب غينيا بيساو السابق، وستكون تلك تجربته الأولى مع جوميز في الزمالك.

جوزيه جوميز البالغ من العمر 53 عاما بدأ مسيرته التدريبية في 1995 كمدرب مساعد.

وبدأ العمل كمدير فني بداية من عام 2003.

وتولى تدريب العديد من الأندية الأوروبية والعربية أبرزها رايو آفي البرتغالي وريدينج الإنجليزي وألميريا الإسباني.

وفي الوطن العربي تولى تدريب أهلي جدة والتعاون في السعودية. وبني ياس الإماراتي.

وعمل أيضا كمدرب مساعد في بورتو البرتغالي ومالاجا الإسباني وباناثانيكوس اليوناني.

كما كان قريبا من تولي تدريب الأهلي في عام 2018.

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