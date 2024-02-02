أمم إفريقيا - التشكيل.. نيجيريا دون تغييرات ومابولولو يقود أنجولا في ربع النهائي

الجمعة، 02 فبراير 2024 - 18:23

كتب : FilGoal

مابولولو - أنجولا

لم يُجر البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني لـ نيجيريا أي تغيير على تشكيل فريقه لمواجهة أنجولا في أولى مباريات ربع نهائي أمم إفريقيا 2023.

ويلتقي الفريقان على ملعب فيليكس بوايني بالعاصمة أبيدجان في لقاء يبدأ في السابعة مساءً.

واعتمد البرتغالي على رسم 3-4-3 ونفس الأسماء التي فازت على الكاميرون بنتيجة 2-0 في قمة دور الـ 16.

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في المقابل يبدأ كريستوفاو مابولولو في تشكيل أنجولا، ويتواجد أنطونيو سينيوري في حراسة المرمى لتعويض نيبلو الذي تعرض للطرد ضد ناميبيا.

وجاء تشكيل نيجيريا

حراسة المرمى: ستانيلي نوابيلي

الدفاع: سيمي أجايي - تروست ويليام إيكونج - كالفين باسي

الوسط: أولا أينا - فرانك أونيكا - أليكس أيوبي - زايدو سانوسي

الهجوم: موسيس سيمون - فيكتور أوسيمين - إديمولا لوكمان

فيما جاء تشكيل أنجولا

حراسة المرمى: أنطونيو سينيوري

الدفاع: تاو كارنيرو - جوناثان مانانجا - كيالوندا جاسبر - إيدي أفونسو

الوسط: إستريلا - شاو - فيردي

الهجوم: جيلسون دالا - كريستوفاو مابولولو - جليبرتو

ويلتقي الفائز من تلك المباراة مع الفائز من لقاء كاب فيردي وجنوب إفريقيا في نصف النهائي.

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