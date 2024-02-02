مؤتمر جوارديولا: هالاند جاهز للمشاركة كأساسي.. وإيفان توني لاعب استثنائي

الجمعة، 02 فبراير 2024 - 16:47

كتب : FilGoal

جوارديولا - هالاند - كانسيلو

أعلن بيب جوارديولا المدير الفني لـ مانشستر سيتي الإنجليزي جاهزية إرلينج هالاند للمشاركة كأساسي.

ويستعد مانشستر سيتي لمواجهة برينتفورد في الجولة 22 من الدوري الإنجليزي.

وقال بيب في المؤتمر الصحفي: "إرلينج هالاند جاهز للمشاركة كأساسي لأول مرة منذ 6 ديسمبر الماضي".

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وأضاف "هالاند ليس سعيدا في مانشستر سيتي؟ ليس لدينا شعور بإنه غير سعيد في النادي، ربما التقارير في إسبانيا لديها معلومات أكثر منا".

وعاد هالاند للمشاركة في المباراة الأخيرة ضد بيرنلي كبديل في الفوز بنتيجة 3-1 بعد غياب استمر 10 مباريات بسبب الإصابة.

وأكمل "الكل لائق للمشاركة في المباريات ومستعد، مانويل أكانجي بحالة جيدة، وصلنا للمرحلة المزدحمة، ودوري أبطال أوروبا قادم، من الجيد أن الجميع متاح".

وعن مشاركة إيفان توني أجاب: "هو لاعب استثنائي، أنا سعيد لعودته، وآمل أن الفترة ماضية تصبح في طي النسيان بالنسبة له، الدوري الإنجليزي يرحب دائما باللاعبين الاستثنائيين".

وأتم ردا على مواجهة برينتفورد أجاب: "نعلم أن المواجهات الماضية كانت صعبة، حتى عندما نفوز يكون الأمر صعبا، خسرنا مرتين الموسم الماضي، لدينا خطة ونريد تطبيقها، مباراة أخرى وتجديد آخر".

ويحتل سيتي المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 46 نقطة وله مباراة مؤجلة مع برنتفورد ذاته من الدور الأول بسبب المشاركة في كأس العالم للأندية.

فيما يحتل برينتفورد المركز الخامس عشر برصيد 22 نقطة.

وخسر سيتي الموسم الماضي ذهابا وإيابا من برينتفورد بنتيجتي 1-0 و2-1.

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