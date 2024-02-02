مؤتمر كلوب: علينا أن نكون أكثر هيمنة ضد أرسنال.. وفي سيتي لا يعتبرون الموسم الحالي رائعا

الجمعة، 02 فبراير 2024 - 16:05

كتب : FilGoal

يورجن كلوب - كريستال بالاس وليفربول

أشاد يورجن كلوب المدير الفني لـ ليفربول بتألق ديوجو جوتا وأليكسيس ماك أليستر مع الفريق، وتحدث عن المنافسة مع أرسنال ومانشستر سيتي على لقب الدوري الإنجليزي.

ويستعد ليفربول لمواجهة أرسنال في قمة الجولة 23 من الدوري الإنجليزي والتي ستقام يوم الأحد المقبل في السادسة والنصف مساءً.

وقال كلوب في المؤتمر الصحفي: "لا أعلم هل سيكون داروين متاحا، الأمر كان مؤلما بعد المباراة، لا يوجد كسر والأشعة جيدة لكن قدمه منتفخة. سنرى إذا كان بإمكانه ارتداء الحذاء مرة أخرى أم لا، لأن الأمر يأخذ وقتا".

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وأضاف عن إهدار الأوروجوياني للفرص أجاب قائلا: "الأمر يؤثر عليه بالطبع، هو انسان، وإذا لم يتأثر سيكون الأمر غريبا، لكنه يعلم بأنه سيحصل على فرصة أخرى، إهدار ركلة الجزاء أثر به".

وأكمل "لا أقيم اللاعب بسبب الكرات المرتدة من العارضة، بل عقب التمريرة الحاسمة للويز دياز لأنها كانت في وقت متأخر وحاسمة لنا".

وعن مواجهة أرسنال: "إذا فزنا على أرسنال سيكون الفارق 8 نقاط لكن الجميع يعلم ذلك، هذا حديث خارجي لكن داخليا نركز في اللقاء وعلى ما نفعله".

وتابع "علينا أن نتعلم من هذه المباريات التي نلعبها ضدهم ونحاول الفوز، لأن الأمر ضد أرسنال يكون صعبا للغاية، ونحن نمر بلحظات جيدة، وعلينا أن نتحسن ونكون أكثر هيمنة".

ويحتل أرسنال المركز الثالث برصيد 46 نقطة في ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق 5 نقاط عن ليفربول المتصدر.

وواصل عن المنافسة مع مانشستر سيتي قائلا: "تعلمنا خلال السنوات الماضية إنه إذا أردت أن تنافس مانشستر سيتي عليك الفوز بجميع المباريات لأنهم فريق جيد، وفي هذا الدوري مانشستر سيتي يهيمن، هذا هو الأمر، يلعبون بطريقة رائعة وربما يعتبرون أنه ليس أفضل مواسمهم لكن انظر أين هم".

واستدرك "نحن نمر بموسم جيد ونتفوق بفارق نقاط بسيط، وهم يمرون بموسم معتاد ويأتون خلفنا بفارق نقاط قليل، الأمر مثير للغاية".

ويحتل ليفربول صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 51 نقطة ويأتي خلفه سيتي بفارق 5 نقاط وله مباراة مؤجلة.

وأشاد بتألق ديوجو جوتا قائلا: "هو لاعب متكامل، هو يعلم ذلك ونحن أيضا، يصاب في الأوقات الخاطئة، للأسف يتعرض للضرب في كل مباراة بطريقة مجنونة".

وتابع "إذا رأيت جميع التقارير الطبية الخاصة به خلال السنوات الماضية ستجد إنه لا يصاب بل جميع كدمات أو ضربات، هذا هو الأمر، يتعرض للضرب كثيرا في المباريات، إذا تواجد لفترات طويلة كانت أرقامه ستبدو مختلفة تماما".

ومدح المدرب الألماني أيضا أليكسيس ماك أليستر قائلا: "هو مثل جوتا في خط الوسط، ويشبه طبيب كرة القدم، وهناك قصة رائعة مع والده وأشقائه وعمه، فهو يحلل المباريات منذ كان طفلا. ولا أستطيع شكر والده بشكل كافي بسبب المعلومات والتعليم الذي قدمهما له. إنه يلعب في مركز الوسط بشكل خاص للغاية، ذكي للغاية ومساهماته في الاستحواذ مهمة للغاية".

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