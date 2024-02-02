مران الأهلي - عودة رضا سليم للمشاركة في التدريبات الجماعية

عاد رضا سليم لاعب النادي الأهلي للمشاركة في التدريبات الجماعية لفريقه عقب تعافيه من الإصابة.

وأصيب رضا سليم في الأول من نوفمبر بعد دقائق قليلة من مشاركته كبديل في إياب نصف نهائي الدوري الإفريقي أمام ماميلودي صنداونز.

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وبدأ رضا سليم في المشاركة في التدريبات الجماعية بصورة تدريجية على هامش المران الصباحي الذي أقيم على ملعب مختار التتش بالجزيرة.

وأوضح أحمد جاب الله طبيب الفريق، أن رضا سليم اجتاز برنامج العلاج الطبيعي والتأهيل الذي خضع له عقب إصابته في الكتف، وبدأ يشارك في التدريبات بصورة تدريجية.

وشارك رضا في 6 مباريات مع الأهلي منذ انضمامه قادما من الجيش الملكي المغربي وسجل هدفين.

وخاض اللاعبين مرانا ضمن فقرات بدنية مكثفة، قبل الانتقال الى تنفيذ تدريبات تخصصية عديدة في ضوء البرنامج الذي وضعه الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر.

ويستعد الأهلي لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري، التي تجمع الفريقين يوم 16 فبراير الجاري في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.‏