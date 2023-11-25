طبيب رضا سليم يكشف تطورات حالته وإمكانية مشاركته في كأس العالم للأندية

السبت، 25 نوفمبر 2023 - 00:50

كتب : FilGoal

مران الأهلي - رضا سليم

تحدث أشرف محرم الطبيب المعالج للمغربي رضا سليم جناح الأهلي عن تطورات حالة اللاعب وإمكانية عودته قبل كأس العالم للأندية.

وقال محرم في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس 2: "تأهيل رضا سليم يسير بشكل جيد. إنه يركض وحركة ذراعه وصلت لمدى جيد للغاية، ولكن لكي يلعب مباراة فيها التحامات وإمكانية لسقوطه يجب أن يلتئم الكتف تماما".

"لن يكون اللاعب جاهزا قبل كأس العالم للأندية. في الحالات التقليدية يتطلب كسر الترقوة فترة تتراوح بين 3 و4 أشهر ولكننا نأمل أن تنتهي عملية التعافي في وقت أقل من 3 أشهر".

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"الالتحام بحد ذاته ليس مشكلة ولكن إذا سقط مرة أخرى على كتفه قد يؤدي ذلك لكسر الشريحة والمسامير".

"هناك تدريبات للسقوط تخفف من احتمالات الإصابات المشابهة. أيضا اللياقة البدنية والنوم الجيد والتغذية كلها أمور تشكل فارقا في حدوث هذه الإصابة من عدمها".

"إصابة رضا سليم أكبر من إصابة خالد عبد الفتاح وكان التهشم فيها أكبر. المغربي أيضا تعرض لكسر في الكتف الآخر قبل 5 سنوات. الترقوة تختلف من شخص لآخر، فمن تتكون ترقوته من زوايا حادة أكثر يصبح أكثر عرضة للكسر".

وأصيب رضا سليم في الأول من نوفمبر بعد دقائق قليلة من مشاركته كبديل في إياب نصف نهائي الدوري الإفريقي أمام ماميلودي صنداونز.

وشارك رضا في 6 مباريات مع الأهلي منذ انضمامه قادما من الجيش الملكي المغربي وسجل هدفين.

ويعد رضا سليم صاحب أول هدف في تاريخ الدوري الإفريقي بعدما هز شباك سيمبا التنزاني في المباراة الافتتاحية.

وتنطلق منافسات كأس العالم للأندية في 12 ديسمبر وتختتم في 22 من الشهر ذاته.

الأهلي كأس العالم للأندية رضا سليم
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