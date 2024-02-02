فشل انتقال فورنالس وبن رحمة من وست هام بسبب كمبيوتر و"عدم الاحترام"

الجمعة، 02 فبراير 2024 - 14:49

كتب : FilGoal

بابلو فورنالس - سعيد بن رحمة

أعلن نادي ريال بيتيس الإسباني فشل صفقة انتقال بابلو فورنالس من وست هام بسبب مشاكل في الكمبيوتر.

سعيد بن رحمة

النادي : وست هام يونايتد

بابلو فورنالس

النادي : وست هام يونايتد

ريال بيتيس
وست هام يونايتد

ووافق الجناح الإسباني على العودة لبلاده مجددا خلال الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات الشتوية بمقابل 7 ملايين يورو.

وقال رامون ألاركون المدير الفني التنفيذي لبيتيس للصحفيين: "حدثت مشكلة في الدقيقة الأخيرة لصفقة فورنالس، أعتقد إنها مشكلة في الكمبيوتر، أرسلنا كافة الأوراق الصحيحة في الوقت المناسب لكن يبدو أن هناك مشكلة في كمبيوتر وست هام".

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وأكمل "الأمر لم يكن فقط مع ريال بيتيس لكن مع الفرق الأخرى، ونأمل في حل الأمر خلال الأيام القليلة المقبلة".

ويأتي ذلك عقب ساعات من اتهام نادي ليون الفرنسي لنظيره الإنجليزي بـ "عدم الاحترام" و"سلوك غير مفهوم" عقب فشل انتقال سعيد بن رحمة لصفوف الفريق الفرنسي.

وأصدر النادي الفرنسي بيانا جاء كالتالي:

"كان نادي ليون سعيدا بالترحيب بسعيد بن رحمة في ليون يوم الخميس لوضع اللمسات الأخيرة على انتقاله من وست هام. ووقع الناديان على اتفاقية انتقال مؤقتة، وحصل أولمبيك ليون على موافقة للسماح بإجراء عملية الانتقال بسلاسة وشفافية.

ومع ذلك، في بداية الأمسية، بينما قام ليون بإدخال جميع البيانات الإدارية على منصة فيفا المخصصة (FIFA TMS)، لم يطلق وست هام مطلقا أدنى إجراء فني من جانبه، على الرغم من التذكيرات المتكررة من ليون والمتابعة المستمرة والاتصالات الهاتفية المتبادلة.

وفي ظل غياب هذا الإجراء المتبادل من جانب النادي الإنجليزي، وبعد هذا السلوك غير المفهوم، الذي يثير التساؤلات، لا يمكن طلب شهادة الانتقال الدولية قبل وقت إغلاق سوق الانتقالات.

يأسف ليون بشدة لهذا الموقف وهذا القرار، مما يدل على عدم احترام عميق من جانب وست هام تجاه المؤسسة واللاعب.

يحتفظ النادي بالحق في بدء جميع الإجراءات المناسبة اللازمة للتحقق من صحة الصفقة في وقت لاحق، وتحميل وست هام المسؤولية إذا لزم الأمر".

فورنالس انضم للهامرز من فياريال في 2019 وخاض الجناح البالغ 27 عاما 202 مباراة مع الفريق.

بينما خاض بن رحمة 164 مباراة بقميص الفريق وسجل 24 هدفا، وساهم الثنائي في تتويج الفريق بلقب دوري المؤتمر الأوروبي الموسم الماضي.

وست هام ريال بيتيس ليون بابلو فورنالس سعيد بن رحمة
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