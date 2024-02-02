أحمد سليمان: طلبنا ضم 5 لاعبين من بيراميدز.. ولهذا السبب عاد سيف جعفر

أجاب أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك عن أسباب عودة سيف فاروق جعفر لصفوف الفريق قادما من بيراميدز.

وأتم الزمالم اتفاقه مع بيراميدز بشأن التعاقد مع الثنائي عبد الله السعيد وسيف فاروق جعفر. (طالع التفاصيل)

وقال سليمان عبر "إم بي سي مصر": "عودة سيف فاروق جعفر؟ اللاعب طلب العودة للفريق والصورة الذهنية لمجلس إدارة الزمالك تغيرت".

وأضاف "تواصلنا مع بيراميدز للتفاوض مع 5 لاعبين وأتممنا التعاقد مع عبد الله السعيد وسيف جعفر".

ونجح الزمالك في إبرام عدد من الصفقات القوية خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، وحصل كذلك على توقيع جوزيه جوميز لتولي مهمة المدير الفني

وحسبما علم FilGoal.com فإن الزمالك قد قيد 7 صفقات جديدة في قائمته الإفريقية حسب الحد الأقصى المسموح له، مع استبدال ثلاثة لاعبين لم يشاركوا في البطولة حسب اللائحة.

وقيد الزمالك 7 صفقات جديدة أبرمها هذا الشهر، هم ياسر حمد المدافع الفلسطيني، ومحمد شحاتة لاعب الوسط القادم من طلائع الجيش، وزياد كمال القادم من إنبي.

لفريق الأبيض أضاف كذلك اسم ترافيس موتيابا لاعب الوسط الأوغندي الدولي، ومحمد عاطف الجناح القادم من طنطا، ومهاب ياسر الجناح القادم من الداخلية، وأحمد حمدي لاعب الوسط القادم في صفقة انتقال حر.

وتضم القائمة 7 لاعبين رحلوا بالفعل عن الزمالك، وهم محمد عبد الغني المنتقل إلى البنك الأهلي، وعمرو السيسي المنتقل إلى مودرن فيوتشر، وعبد الله جمعة الذي فسخ تعاقده بالتراضي، وعبد الله محمد، علي ياسر المعاران إلى مودرن فيوتشر، ومحمد حسام "بيسو" المعار إلى السكة الحديد، وحاتم سكر الذي حصل على الاستغناء الخاص به، ومحمد طارق المعار إلى المصري، وأحمد زكي الذي فسخ النادي تعاقده معه بالتراضي.

من جهة أخرى، رفع الزمالك أسماء محمود شبانة، وحمدي علاء، وأحمد عبد الرحيم "إيشو" مستغلا عدم مشاركتهم في البطولة، إذ رحل شبانة إلى الاتحاد السكندري بداية الموسم، فيما أعير حمدي علاء إلى سموحة.

القائمة لم تضم اسمي عبد الله السعيد القادم من بيراميدز، وناصر ماهر القادم من مودرن فيوتشر، إذ شارك الأول رفقة بيراميدز في دوري أبطال إفريقيا، والثاني مع فيوتشر في الكونفدرالية ولا يحق للزمالك قيدهما هذا الموسم.

ومازال الزمالك في محاولات لحسم ضم محمود الأسود الجناح السوري من نادي الكرامة، ومصطفى أشرف لاعب بوروسيا مونشنجلادباخ خلال الساعات المقبلة.