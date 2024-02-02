وكيله: صفقات الزمالك تمت قبل التفاوض مع جوزيه جوميز ولكن

الجمعة، 02 فبراير 2024 - 11:30

كتب : FilGoal

المدرب البرتغالي جوزيه جوميز

كشف كريم أبو سليمان وكيل جوزيه جوميز مدرب الزمالك الجديد أن الصفقات التي أبرمها الأبيض مؤخرا تمت قبل التفاوض مع البرتغالي.

ونجح الزمالك في إبرام عدد من الصفقات القوية خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، وحصل كذلك على توقيع جوزيه جوميز لتولي مهمة المدير الفني. (طالع التفاصيل)

وقال كريم أبو سليمان وكيل جوزيه جوميز عبر "أون تايم سبورتس": "جوميز يعرف الزمالك جيدا عن طريق جوسفالدو فيريرا الذي عمل معه لأكثر من 6 سنوات في عدة أندية أبرزها بورتو".

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وأضاف "جوميز يرى أن تدريب الزمالك فرصة كبيرة خاصة مع مجلس إدارة لديه طموحات عالية".

وتابع "المفاوضات استغرقت 5 أيام ويوجد شرطا جزائيا في عقده. وجدنا احترافية عالية في التعامل وهذا الأمر جعل المدرب متفائل بالفترة المقبلة".

وكشف "جوميز يعرف ظروف الزمالك جيدا وسيقود مرانه الأول في بداية الأسبوع. الصفقات الجديدة تمت قبل التفاوض معه لكنه سيتعرف على الاعبين خلال التدريبات".

وواصل "المدرب يعرف طبيعة اللاعب المصري وسبق له تدريب كل من: عصام الحضري وعماد متعب ومصطفى فتحي".

وأتم "جوميز كان قريبا من تدريب الأهلي في عام 2018 ولكن ظروف عائلية منعته من خوض التجربة".

جوزيه جوميز البالغ من العمر 53 عاما بدأ مسيرته التدريبية في 1995 كمدرب مساعد.

وبدأ العمل كمدير فني بداية من عام 2003.

وتولى تدريب العديد من الأندية الأوروبية والعربية أبرزها رايو آفي البرتغالي وريدينج الإنجليزي وألميريا الإسباني.

وفي الوطن العربي تولى تدريب أهلي جدة والتعاون في السعودية. وبني ياس الإماراتي.

الزمالك جوزيه جوميز
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