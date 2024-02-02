انتفاضة أخمدها ماينو.. مانشستر يونايتد يهزم ولفرهامبتون في قمة الإثارة

في مباراة جنونية، تغلب مانشستر يونايتد على ولفرهامبتون بنتيجة 4-3 على ملعب مولينو في ختام منافسات الجولة 22 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

تقدم ماركوس راشفورد سريعا في الدقيقة 5 بالهدف الأول بعد تمريرة حاسمة من راسموس هويلوند..

وأضاف راسموس هويلوند الهدف الثاني في الدقيقة 22.

وحل رايان أيت نوري بدلا من مات دوهيرتي في الدقيقة 54، ثم أتى بابلو سارابيا بدلا من جان بيلجارد في الدقيقة 63.

وبدأت عودة ولفرهامبتون في الدقيقة 71 حيث سجل بابلو سارابيا من ركلة جزاء.

وفي الدقيقة 73 أتى سكوت مكتوميناي وأنتوني بدلا من كاسيميرو وراشفورد.

وفي الدقيقة 75 أحبط سكوت مكتوميناي العودة بتسجيل الهدف الثالث.

ومرة أخرى قلص ماكس كيلمان الفارق في الدقيقة 85 بهدف الذئاب الثاني.

وحل هاري ماجواير وعمري فورسون بدلا من هويلوند وليساندرو مارتينيز في الدقيقة 86.

ثم أتى جوني إيفانز بدلا من أليخاندرو جارناتشو في الدقيقة 92.

وفي الدقيقة 95 أتى هدف التعادل الصاعق في شباك أندريه أونانا بتوقيع بيدرو نيتو.

ولكن سريعا في الدقيقة 97 أعاد كوبي ماينو النصر إلى يونايتد بهدف رائع للغاية.

وبذلك يرفع الشياطين الحمر رصيدهم إلى 35 نقطة في المركز السابع، بينما تجمد رصيد ولفرهامبتون عند 29 نقطة في المركز الحادي عشر.

video:1