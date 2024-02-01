مدرب أنجولا: أسماء نيجيريا لا تهم في الملعب.. وهذه حقيقة تدريب غانا

الخميس، 01 فبراير 2024 - 18:39

كتب : FilGoal

بيدرو جونكالفيش مدرب أنجولا

رفع بيدرو جونكالفيش مدرب أنجولا راية التحدي قبل مواجهة نيجيريا في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا بحثا عن التأهل الأول للمربع الذهبي في تاريخ أنجولا.

وقال جونكالفيش في تصريحاته لموقع غانا سبورتس بيدج: "بالتأكيد إنهم الأوفر حظا لأن لديهم الكثير من الأسماء الكبرى في عالم كرة القدم".

وأوضح "حتى مهاجمهم فيكتور أوسيمين، لقد صوتت له كأفضل لاعب عن العام الماضي. لديهم فريق كبير وأسماء كبيرة ولكن في الملعب الأسماء الكبيرة لا تهم".

أخبار متعلقة:
أمم إفريقيا – مؤتمر بيسيرو عن إمكانية تكرار إنجاز 2013 في غياب العرب بعد الخروج من أمم إفريقيا.. اتحاد الكرة يقدم اعتذاره للجماهير المصرية أمم إفريقيا - حكيمي يعتذر عن إهدار ركلة الجزاء أمام جنوب إفريقيا أمم إفريقيا - مساعد الركراكي: التحكيم تسبب في توتر لاعبي المغرب أمام الأولاد

وأضاف "لنركز على عملنا واستراتيجيتنا للمباراة ثم سنرى أي فريق سيكون الأفضل".

أما عن اهتمام غانا بالتعاقد معه لخلافة كريس هيوتون بعد الإخفاق والخروج من دور المجموعات قال: "سنرى ولكن الآن تركيزي على مباراة الجمعة".

وأوضح "أعرف أن عقدي سينتهي قريبًا ولكني محترف ويجب أن أبحث عن التحدي الجديد، ولكن تركيزي على المباراة المبلة".

وينتهي عقد بيدرو جونكالفيش في صيف العام الجاري 2024.

وكان المدرب البرتغالي قد تولى قيادة أنجولا تحت 17 و18 عاما ثم تسلم الفريق الأول في 2019 وقاده للتأهل إلى ربع نهائي كأس الأمم 3 مرات على التوالي.

أنجولا نيجيريا كأس أمم إفريقيا مدرب أنجولا
نرشح لكم
أمم إفريقيا – مؤتمر بيسيرو عن إمكانية تكرار إنجاز 2013 في غياب العرب مدرب أنجولا: نيجيريا وكوت ديفوار الأقرب للفوز بكأس إفريقيا.. ومصر تأثرت بإصابة صلاح أمم إفريقيا - حكيمي يعتذر عن إهدار ركلة الجزاء أمام جنوب إفريقيا أمم إفريقيا - مساعد الركراكي: التحكيم تسبب في توتر لاعبي المغرب أمام الأولاد أمم إفريقيا - الركراكي يتحدث عن مستقبله مع منتخب المغرب توقع طريق بطل كأس أمم إفريقيا 2023 حتى المباراة النهائية أمم إفريقيا – مواعيد جميع مواجهات دور ربع النهائي أمم إفريقيا – سايس: يجب التوقف عن اعتبار الناس ساذجين.. وهدف جنوب إفريقيا الثاني مضحك
أخر الأخبار
مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: فيتوريا متمسك بالحصول على الشرط الجزائي بالكامل 3 دقيقة | منتخب مصر
مباشر كأس الرابطة - المصري (0)-(0) بيراميدز.. انطلاق المباراة 18 دقيقة | الكرة المصرية
بعد قيدهم بقائمة الأهلي الإفريقية.. تعرف على سداسي الناشئين المضافين مع وسام أبو علي 23 دقيقة | الكرة المصرية
كأس الرابطة - سيراميكا يواصل حملة الدفاع عن لقبه بثنائية ضد سموحة.. وموعد متكرر ضد الاتحاد 45 دقيقة | الكرة المصرية
تشكيل الرابطة - ثلاثي منتخب مصر أساسي مع بيراميدز.. والشامي يقود هجوم المصري 49 دقيقة | الدوري المصري
مدرب أنجولا: أسماء نيجيريا لا تهم في الملعب.. وهذه حقيقة تدريب غانا 56 دقيقة | كوت ديفوار 2023
كأس آسيا - مؤتمر مدرب الأردن: نسعى لكتابة تاريخ جديد بالوصول لنصف النهائي ساعة | آسيا
مباشر كرة سلة - الاتحاد (62)-(65) الأهلي.. الفترة الرابعة ساعة | كرة سلة
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كلوب يكشف سبب رحيله عن ليفربول وخطته المقبلة.. وموقفه من تدريب فريق إنجليزي غيره 2 انتهت أمم إفريقيا - مصر (1) (1) الكونغو الديمقراطية.. أبو جبل يهدر ومباسي يسجل ومصر تودع 3 مدرب أهلي بنغازي لـ في الجول: أحبطت بعد علمي بتعاقد الزمالك مع الجلاسي 4 خبر في الجول - الزمالك يتمم إجراءات ضم ناصر ماهر من فيوتشر.. و3 لاعبين في المقابل