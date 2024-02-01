مدرب أنجولا: أسماء نيجيريا لا تهم في الملعب.. وهذه حقيقة تدريب غانا

رفع بيدرو جونكالفيش مدرب أنجولا راية التحدي قبل مواجهة نيجيريا في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا بحثا عن التأهل الأول للمربع الذهبي في تاريخ أنجولا.

وقال جونكالفيش في تصريحاته لموقع غانا سبورتس بيدج: "بالتأكيد إنهم الأوفر حظا لأن لديهم الكثير من الأسماء الكبرى في عالم كرة القدم".

وأوضح "حتى مهاجمهم فيكتور أوسيمين، لقد صوتت له كأفضل لاعب عن العام الماضي. لديهم فريق كبير وأسماء كبيرة ولكن في الملعب الأسماء الكبيرة لا تهم".

وأضاف "لنركز على عملنا واستراتيجيتنا للمباراة ثم سنرى أي فريق سيكون الأفضل".

أما عن اهتمام غانا بالتعاقد معه لخلافة كريس هيوتون بعد الإخفاق والخروج من دور المجموعات قال: "سنرى ولكن الآن تركيزي على مباراة الجمعة".

وأوضح "أعرف أن عقدي سينتهي قريبًا ولكني محترف ويجب أن أبحث عن التحدي الجديد، ولكن تركيزي على المباراة المبلة".

وينتهي عقد بيدرو جونكالفيش في صيف العام الجاري 2024.

وكان المدرب البرتغالي قد تولى قيادة أنجولا تحت 17 و18 عاما ثم تسلم الفريق الأول في 2019 وقاده للتأهل إلى ربع نهائي كأس الأمم 3 مرات على التوالي.