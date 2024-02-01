قبل ستة أشهر من الاتفاق.. بايرن ميونيخ يعلن ضم زاراجوزا

أعلن نادي بايرن ميونيخ ضم بريان زاراجوزا من غرناطة في سوق الانتقالات الشتوية.

في ديسمبر الماضي، أعلن نادي بايرن ميونيخ نجاحه في ضم الإسباني بريان زاراجوزا جناح غرناطة، ولكن بداية من الموسم المقبل.

وكشف بايرن ميونيخ عن الحصول على خدمات زاراجوزا على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

وقال زاراجوزا عبر موقع بايرن ميونيخ الرسمي أنه جاء إلى النادي من أجل التطور في أحد أكبر الأندية بالعالم.

وشدد زاراجوزا على شعوره بالدعم الكبير في بايرن ميونيخ وتطلعه للمستقبل.

وكان بايرن ميونيخ قد اتفق في وقت سابق على التعاقد مع مهاجم غرناطة بداية من الموسم المقبل.

وقتها أفاد النادي في بيان: "سينضم اللاعب البالغ من العمر 22 عاما إلى بايرن قادما من غرناطة ابتداء من موسم 2024/25".

اللاعب تواجد بالفعل في مقر تدريبات بايرن صباح اليوم الخميس.

ونجح كريستوف فرويند المدير الرياضي لنادي بايرن ميونيخ الذي شاهد زاراجوزا في مباراة غرناطة وخيتافي يوم الاثنين من الملعب، في إقناع ناديه بالتخلي عنه.

وسعى بايرن لضم بريان قبل 6 أشهر من موعد وصوله إلى بافاريا، بسبب إصابة كينجسلي كومان وسيرج جنابري.

سينضم زاراجوزا للبافاري بعقد يمتد حتى يونيو 2029.

كانت جريدة بيلد قد أوضحت في تقريرها أن الصفقة ستتم مقابل 13 مليون يورو بالإضافة إلى 2 مليون يورو كإضافات.

ولم يقم بايرن بتفعيل الشرط الجزائي في عقد اللاعب، والبالغ 14 مليون يورو، حسب التقرير.

في أكتوبر الماضي، كان بريان زاراجوزا حديث وسائل الإعلام الإسبانية حين هز شباك برشلونة مرتين في المباراة التي تعادل فيها البلوجرانا أمام غرناطة 2-2 ضمن الجولة التاسعة من منافسات الدوري الإسباني.

وسجل زاراجوزا الهدف الأول لغرناطة بعد مرور 16 ثانية فقط في شباك برشلونة، بعد هروبه من دفاع البلوجرانا واستقبال تمريرة لوكاس بويي ومن ثم سدد كرة أرضية على يمين تير شتيجن.

وفي الدقيقة 28 أضاف زاراجوزا الهدف الثاني بعد ما وضعه جيرارد جومباو في وضعية واحد على واحد مع جولي كوندي ليراوغه سرقسطة مرتين داخل منطقة الجزاء ويسدد بقوة محرزا الهدف الثاني.

وحصد زاراجوزا وقتها جائزة لاعب المباراة.