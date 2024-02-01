خبر في الجول - معتز زدام يجري الفحص الطبي قبل الانضمام لـ المصري

وصل معتز زدام لاعب الوسط التونسي إلى مصر من أجل الانضمام للنادي المصري.

وحسبما علم FilGoal.com فإن من المنتظر أن يجري زدام الكشف الطبي الخاص بالنادي المصري، قبل الانضمام إلى صفوف الفريق بشكل رسمي.

النادي المصري أعلن ضم معتز زدام قادما من الترجي التونسي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، مع نية الشراء.

زدام صاحب الـ 23 عاما يلعب مع الترجي التونسي منذ عام 2022 عندما انضم إلى صفوفه قادما من فالمييرا اللاتفي.

زدام سبق ولعب مع النجم الساحلي قبل الانتقال إلى أوروبا.

وشارك زدام في 6 مباريات مع الترجي منذ بداية الموسم الحالي وسجل هدفا في مرمى النجم المتلوي.

وسبق لزدام المشاركة في مباراتين دوليتين بقميص منتخب تونس الأول، كانا في بطولة كأس العرب.