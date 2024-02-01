جوارديولا يتحدث عن موقف ألفاريز بعد عودة هالاند

الخميس، 01 فبراير 2024 - 14:58

كتب : FilGoal

جوارديولا - هالاند - كانسيلو

يؤمن بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي بأن فريقه سيصبح أقوى بعد عودة إرلينج هالاند، رغم تألق الفريق في غيابه.

وارتقى مانشستر سيتي لوصافة الدوري الإنجليزي بالفوز بنتيجة 3-1 على بيرنلي في الجولة 22 من المسابقة، في مباراة شهدت تسجيل جوليان ألفاريز لهدفين، وعودة هالاند من الإصابة.

وقال جوارديولا في تصريحات نشرها موقع ناديه: "لا شك في أن هالاند وألفاريز يمكن أن يتعاونا بشكل رائع سويا".

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وأضاف المدرب الإسباني "قد يسبب تألقهما مزيدا من الصداع بالنسبة لي، ولكن عليهما التنافس".

وتابع "إذا كانت النتيجة 7-0 في الشوط الأول أمام بيرنلي، لربما لعب هالاند المزيد من الدقائق، ولكن لو كانت النتيجة 1-0 فقط لم يكن ليشارك دقيقة واحدة، لم يكن لدي خطة قبل المباراة".

وأكمل "لقد كنا جيدين حقا خلال الشهرين الماضيين بدون هالاند، ولكن بوجوده نحن فريق أفضل، نحن سعداء حقا بعودته".

ورفع مانشستر سيتي رصيده لـ 46 نقطة في المركز الثاني من ترتيب الدوري الإنجليزي من 21 مباراة.

بينما توقف رصيد بيرنلي عند 12 نقطة في المركز 19.

مانشستر سيتي بيب جوارديولا إرلينج هالاند جوليان ألفاريز
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