الرياضية السعودية: رونالدو يغيب عن النصر أمام إنتر ميامي

تلقى نادي النصر ضربة موجعة قبل المواجهة أمام المرتقبة أمام إنتر ميامي الامريكي بيقادة ليونيل ميسي.

ويلعب النصر أمام إنتر ميامي مساء اليوم الخميس ضمن منافسات كاس موسم الرياض.

وبحسب صحيفة الرياضية السعودية، فإن كريستيانو رونالدو يغيب عن مواجهة النصر أم إنتر ميامي بقيادة ليونيل ميسي المقرر لها مساء اليوم الخميس ضمن كأس موسم الرياض.

وأوضحت التقارير أن النجم البرتغالي لم يصل إلى الجاهزية الكاملة بعد إصابته بتمزق في عضلة الساق.

وكان النصر قد ألغى مواجهتين وديتين في الصين بسبب اصرار المنظمون على مشاركة رونالدو لكن الإصابة حرمت النجم البرتغالي من ذلك. (طالع التفاصيل)

ويأتي خبر غياب رونالدو عن صفوف النصر أمام إنتر ميامي بمثابة الصدمة لمتابعي المباراة، إذ انتظر الجميع مواجهة رونالدو ضد ميسي التاريخية.

ووضع منظمو كأس موسم الرياض عبارة "الرقصة الأخيرة" في إشارة للمواجهة بين ميسي أمام رونالدو إلا أن الأمر بات صعبا.

ويشارك في كأس موسم الرياض 3 فرق وهي النصر والهلال من السعودية، وإنتر ميامي الأمريكي بقيادة نجمه ليونيل ميسي.

وانتصر الهلال على إنتر ميامي يوم الاثنين الماضي بنتيجة 4-3.

ثم يلتقي النصر مع إنتر ميامي مساء اليوم الخميس.

وأخيرا تقام مباراة النصر ضد الهلال يوم 8 فبراير المقبل.

وتقام جميع المباريات على استاد المملكة أرينا الذي تم تشييده مؤخرا.

وأعلن تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية نفاد جميع تذاكر مباريات كأس موسم الرياض