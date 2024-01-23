بعد الوصول للصين وبسبب إصابة رونالدو.. النصر يعلن تأجيل ودياته

الثلاثاء، 23 يناير 2024 - 15:58

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو - النصر - ساديو ماني

أصدر نادي النصر السعودي بيانا حول موقف الفريق من الجولة الصينية التي تقام في هذه الأيام.

وكان من المقرر أن يخوض النصر مباراتين تجريبيتين أمام فريقي شنجهاي الصيني في 24 من يناير الجاري، وتشجيانج في 28 من الشهر ذاته.

لكن النادي ألغى تدريبه في الصين يوم الثلاثاء بسبب كثافة الجماهير (التفاصيل).

أخبار متعلقة:
بنزيمة يطلب الرحيل من اتحاد جدة مؤقتا.. ويرفض الانتقال لفريق سعودي آخر الشناوي يخضع لعملية جراحية في ألمانيا.. ومدة غيابه المتوقعة كأس آسيا – سوريا تضع قدما في دور الـ16 بانتظار نتائج الآخرين النصر يلغي تدريبه في الصين بسبب كثافة الجماهير

وذكرت الشركة المنظمة للجولة على لسان مديرها "يؤسفنا جداً إبلاغكم بأنه سيتم تأجيل جولة النصر الشتوية في الصين لأسباب جسدية خاصة بكريستيانو رونالدو".

وبعدها أصدر النصر بيانا جاء على النحو التالي:

Image

وألغى النصر تدريب الفريق والمؤتمر الصحفي المقرر يوم الثلاثاء بسبب كثافة الجماهير أمام بوابات الفندق وحافلة الفريق في الصين، وفقا لجريدة الرياضية السعودية.

وأدى فريق النصر الحصة التدريبية في الفندق لصعوبة الخروج منه.

وطالبت الشركة المنظمة للمباراة بضرورة عقد المؤتمر الصحفي نظرا لوجود ارتباطات مالية مع الشركات الراعية.

فقد تخلف النصر عن حضور المؤتمر الصحفي.

وأجرت الشركة المنظمة مباحثات ونقاشات مع الإيطالي جويدو فينجا الرئيس التنفيذي لنادي النصر من أجل عقد المؤتمر الصحفي الخاص بالفريق.

وبالفعل نجحت هذه المساعي، وعقد كريستيانو رونالدو قائد النصر ومواطنه لويس كاسترو مدرب الفريق والإيطالي جويدو فينجا الرئيس التنفيذي للنادي مؤتمرا صحفيا في الفندق بدلا عن الملعب.

Image

وحظى كريستيانو رونالدو قائد النصر السعودي باستقبال الأبطال لدى وصوله إلى الصين من أجل المشاركة في مباراتين وديتين.

ووصل الفريق السعودي إلى الصين يوم الأحد وسط اهتمام جماهيري بالغ بحضور كريستيانو رونالدو مع العالمي.

وخرج النصر من المطار وسط حشود جماهيرية جاءت خصيصا من أجل النجم البرتغالي.

يحصد نادي النصر السعودي 9 ملايين دولار نظير المشاركة في مباراتين وديتين بالصين هذا الشهر، حسب جريدة الرياضية السعودية.

وأضافت أن المبلغ سيشمل المباراتين، إضافة إلى بعض اللقاءات الإعلامية لنجوم الفريق، يتقدمهم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد الفريق.

من جهة أخرى، سيغيب عن البعثة الثنائي، السنغالي ساديو ماني، والإيفواري سيكو فوفانا، للمشاركة في نهائيات أمم إفريقيا.

يذكر أن البرتغالي لويس كاسترو، مدرب الفريق، منح اللاعبين إجازة 15 يوما بعد توقف الدوري السعودي.

فالمنتخب السعودي يشارك في نهائيات كأس أمم آسيا في قطر هذا الشهر.

كريستيانو رونالدو النصر الصين
نرشح لكم
بنزيمة يطلب الرحيل من اتحاد جدة مؤقتا.. ويرفض الانتقال لفريق سعودي آخر النصر يلغي تدريبه في الصين بسبب كثافة الجماهير بعد عرض اتحاد جدة.. سيميوني: حاولت إقناع كوريا بالبقاء ولكن عاد إلى الأرجنتين.. بانيجا يرحل عن الشباب بعد 4 سنوات طردان وهدفان.. السعودية تفوز على قيرغيزستان وتضم الوصول لدور الـ 16 بـ كأس آسيا تشكيل السعودية - البريكان والدوسري يقودان الهجوم ضد قيرجيزستان حمى كريستيانو رونالدو تجتاح الصين.. بكاء وجنون واستقبال أبطال ماركا: مورينيو لن يدرب الشباب السعودي
أخر الأخبار
كأس آسيا - أحرار متأهلون.. فدائيو فلسطين إلى دور الـ16 بفوز تاريخي على هونج كونج 34 دقيقة | آسيا
حازم إمام عن أزمة منتخب مصر الدفاعية: لغز غريب جدا 42 دقيقة | كوت ديفوار 2023
أمم إفريقيا – مؤتمر كيكانا: لا نريد العودة إلى منازلنا مبكرا.. وتواجدي في صنداونز ساعدني 51 دقيقة | كوت ديفوار 2023
كرة يد - إلى المربع الذهبي.. مصر تتخطى أنجولا وفي انتظار الفائز من مواجهة تونس 56 دقيقة | كرة يد
أمم إفريقيا - مؤتمر هوجو بروس: تونس قللت من ناميبيا.. ونمر بموقف مخادع ساعة | كوت ديفوار 2023
أمم إفريقيا - مؤتمر الجزيري: نلعب بشكل أفضل في الأوقات الصعبة.. وسنفوز على جنوب إفريقيا ساعة | كوت ديفوار 2023
استراحة أمم إفريقيا - غينيا (0)-(0) السنغال.. نهاية الشوط الأول ساعة | كوت ديفوار 2023
استراحة أمم إفريقيا – جامبيا (0) - (0) الكاميرون.. تعادل مستمر ساعة | كوت ديفوار 2023
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 طريق مصر - مواجهة ثاني مجموعة المغرب.. والمفاجأة حال التأهل لربع النهائي 2 تغريدة أمم إفريقيا - "بـ10 رئات واحضروه إلى أرسنال بأي ثمن" ماذا قال الأجانب عن إمام عاشور 3 انتهت كأس آسيا - العراق (2) - (1) اليابان 4 أمم إفريقيا - بعد تصدر كاب فيردي.. نقطتان تؤهل منتخب مصر لدور الـ 16 في حالة واحدة