بعد الوصول للصين وبسبب إصابة رونالدو.. النصر يعلن تأجيل ودياته

أصدر نادي النصر السعودي بيانا حول موقف الفريق من الجولة الصينية التي تقام في هذه الأيام.

وكان من المقرر أن يخوض النصر مباراتين تجريبيتين أمام فريقي شنجهاي الصيني في 24 من يناير الجاري، وتشجيانج في 28 من الشهر ذاته.

لكن النادي ألغى تدريبه في الصين يوم الثلاثاء بسبب كثافة الجماهير (التفاصيل).

وذكرت الشركة المنظمة للجولة على لسان مديرها "يؤسفنا جداً إبلاغكم بأنه سيتم تأجيل جولة النصر الشتوية في الصين لأسباب جسدية خاصة بكريستيانو رونالدو".

وبعدها أصدر النصر بيانا جاء على النحو التالي:

وألغى النصر تدريب الفريق والمؤتمر الصحفي المقرر يوم الثلاثاء بسبب كثافة الجماهير أمام بوابات الفندق وحافلة الفريق في الصين، وفقا لجريدة الرياضية السعودية.

وأدى فريق النصر الحصة التدريبية في الفندق لصعوبة الخروج منه.

وطالبت الشركة المنظمة للمباراة بضرورة عقد المؤتمر الصحفي نظرا لوجود ارتباطات مالية مع الشركات الراعية.

فقد تخلف النصر عن حضور المؤتمر الصحفي.

وأجرت الشركة المنظمة مباحثات ونقاشات مع الإيطالي جويدو فينجا الرئيس التنفيذي لنادي النصر من أجل عقد المؤتمر الصحفي الخاص بالفريق.

وبالفعل نجحت هذه المساعي، وعقد كريستيانو رونالدو قائد النصر ومواطنه لويس كاسترو مدرب الفريق والإيطالي جويدو فينجا الرئيس التنفيذي للنادي مؤتمرا صحفيا في الفندق بدلا عن الملعب.

وحظى كريستيانو رونالدو قائد النصر السعودي باستقبال الأبطال لدى وصوله إلى الصين من أجل المشاركة في مباراتين وديتين.

ووصل الفريق السعودي إلى الصين يوم الأحد وسط اهتمام جماهيري بالغ بحضور كريستيانو رونالدو مع العالمي.

وخرج النصر من المطار وسط حشود جماهيرية جاءت خصيصا من أجل النجم البرتغالي.

يحصد نادي النصر السعودي 9 ملايين دولار نظير المشاركة في مباراتين وديتين بالصين هذا الشهر، حسب جريدة الرياضية السعودية.

وأضافت أن المبلغ سيشمل المباراتين، إضافة إلى بعض اللقاءات الإعلامية لنجوم الفريق، يتقدمهم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد الفريق.

من جهة أخرى، سيغيب عن البعثة الثنائي، السنغالي ساديو ماني، والإيفواري سيكو فوفانا، للمشاركة في نهائيات أمم إفريقيا.

يذكر أن البرتغالي لويس كاسترو، مدرب الفريق، منح اللاعبين إجازة 15 يوما بعد توقف الدوري السعودي.

فالمنتخب السعودي يشارك في نهائيات كأس أمم آسيا في قطر هذا الشهر.

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