الإسماعيلي: تعرضنا لأكبر أزمة في التاريخ.. وتعاقدنا مع 5 لاعبين

شدد أحمد سليمان المتحدث الرسمي باسم الإسماعيلي أن ناديه واجه أكبر ازمة في تاريخه في إشارة لعقوبة إيقاف القيد.

وأعلن الإسماعيلي نجاحه في حل أزمة إيقاف القيد خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية. (طالع التفاصيل)

وقال سليمان عبر صدى البلد: "أزمة إيقاف القيد كانت الأكبر في تاريخ الإسماعيلي. واجهتنا 14 قضية منهم 5 قضايا بأحكام نهائية. سددنا مبلغ يتخطى مليون دولار".

وأضاف "أنهينا 5 قضايا تسببت في إيقاف القيد وقطعنا شوطا كبيرا في حل الـ9 الباقيين تبلغ مستحقاتهم 4 ملايين دولار من أجل تفادي التعرض للعقوبة مجددا. حصلنا على مبلغ جيد من انتقال إياد العسقلاني إلى روستوف الروسي وكذلك ياو أنور للبنك الأهلي".

وأوضح "أبرمنا 5 صفقات بالتعاقد مع كل من: إيريك تراوري، وعبد الكريم مصطفى، وأحمد الشيخ، وهشام محمد، وحاتم سكر. لدينا ثقة تامة في اختيارات إيهاب جلال مدرب الفريق واللجنة الفنية".

وأتم "جاري قيد االاعبين الجدد في اتحاد الكرة، ويمكن القول بأن تأجيل القيد حتى يوم الثلاثاء جاء لمراعاة ظروف الإسماعيلي".

وكان FilGoal.com قد انفرد بتفاصيل اتفاق الإسماعيلي مع الخماسي: أحمد الشيخ وحاتم سكر وإريك تراوري وهشام محمد وعبد الكريم مصطفى لضمهم خلل فترة الانتقالات الشتوية.

ومدد اتحاد الكرة فترة الانتقالات الشتوية الجارية حتى 6 فبراير الجاري بدلامن امس الأربعاء الموافق 31 يناير.