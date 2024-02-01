رغم رباعية نونيز في العارضة.. ليفربول يكتسح تشيلسي بالدوري الإنجليزي

الخميس، 01 فبراير 2024 - 00:29

كتب : FilGoal

ديوجو جوتا - ليفربول ضد تشيلسي

اكتسح ليفربول ضيفه تشيلسي في الدوري الإنجليزي بأربعة أهداف مقابل هدف واحد ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين.

وحافظ ليفربول على الانفراد بصدارة الترتيب بعدما رفع رصيده إلى 51 نقطة وبفارق 5 نقاط عن مانشستر سيتي ثاني الترتيب والذي لديه مباراة مؤجلة.

وحقق ليفربول فوزه الرابع على التوالي بمسابقة الدوري ليواصل صحوته نحو القمة.

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وعانى داروين نونيز من سوء حظ كبير في المباراة إذ اصطدمت تسديداته بالعارضة أو القائمة أربع مرات خلال مواجهة تشيلسي.

ولولا فرص نونيز الضائعة لحقق ليفربول نتيجة تاريخية لا تُنسى أمام البلوز.

وأهدر نونيز هدفا محققا في الدقيقة الثامنة بتسديدة في العارضة.

ونجح ديوجو جوتا في تسجيل أولى أهداف اللقاء بهدف في الدقيقة 23.

ونجح كونور برادلي لاعب ليفربول في إضافة الهدف الثاني بالدقيقة 39 بعد تسديدة أرضية قوية في الشباك.

وتحصل جوتا على ركلة جزاء في الدقيقة 45 بسبب عرقلة بادياشيل، ولكن أهدر نونيز ركلة الجزاء بعد أن اصطدمت الكرة في القائم.

أما في الشوط الثاني فنجح دومينيك سبوسلاي في إضافة الهدف الثالث في الدقيقة 64 بعد عرضية من برادلي.

وقلص نكونكو النتيجة بهدف تيشلسي الوحيد في الدقيقة 71 بتسديدة ترتطم بالقائم ثم تسكن الشباك.

وأهدر نونيز هدفا جديدا في الدقيقة 76 بعد ارتطام تسديدته في العارضة.

ونجح لويس دياز في تسجيل رابع أهداف الريدز بعد تمريرة رائعة من نونيز.

الـ 15 على التوالي

نجح ليفربول في الحفاظ على سجله بدون هزيمة بالدوري الإنجليزي للمباراة الـ 15 على التوالي.

وسجل الريدز فوزه الرابع على التوالي في المسابقة.

وحقق ليفربول الفوز في 10 مباريات مقابل 5 تعادلات بآخر 15 مباراة خاضهم الفريق.

ويواصل ليفربول انفراده بصدارة الترتيب بالدوري الإنجليزي.

ويلعب ليفربول أمام أرسنال يوم الأحد المقبل ضمن مباريات الجولة الثالثة والعشرين من المسابقة.

ليفربول الدوري الإنجليزي
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