الأهلي يقيد وسام أبو علي وسداسي الشباب في قائمة أبطال إفريقيا

الأربعاء، 31 يناير 2024 - 23:54

كتب : أحمد الخولي

وسام أبو علي - الأهلي

أعلن الأهلي قيد وسام أبو علي بالإضافة لسداسي فريق الشباب في قائمته الإفريقية.

وجاءت الأسماء المقيدة في قائمة الأهلي الإفريقية: وسام أبو علي وحازم جمال وإسلام عبدالله وإبراهيم عبدالحكيم ويوسف سيد عبد الحفيظ ومصطفى أبو الخير ومحمد عبد الله.

بينما لم يتم قيد عمر كمال عبد الواحد بسبب مشاركته قاريا مع مودرن فيوتشر في الكونفدرالية الموسم الجاري.

أخبار متعلقة:
بعد ارتباطه بـ الأهلي والزمالك سابقا.. بلدية المحلة يضم محمد الناهيري خبر في الجول - الأهلي تلقى عرضا لـ أفشة قبل غلق القيد في البحرين.. وموقف اللاعب خبر في الجول - عرض بحريني لاستعارة أفشة من الأهلي تكتيك وسرعات وهجوم.. المصري يعلن ضم صلاح محسن بعد رحيله من الأهلي

وضم الأهلي في سوق الانتقالات الشتوية الجارية كل من وسام أبو علي قادما من سيريس السويدي، وعمر كمال قادما من مودرن فيوتشر.

في المقابل رحل صلاح محسن صوب المصري عقب فسخ تعاقده بالتراضي.

وينافس الأهلي حامل اللقب على بطاقة التأهل لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وسيلتقي الأهلي مع شباب بلوزداد في الجولة الرابعة يوم 16 فبراير المقبل.

ويحتل الأهلي صدارة المجموعة الرابعة برصيد 5 نقاط.

الأهلي قائمة الأهلي الإفريقية وسام أبو علي
نرشح لكم
توقع طريق بطل كأس أمم إفريقيا 2023 حتى المباراة النهائية أمم إفريقيا – مواعيد جميع مواجهات دور ربع النهائي أمم إفريقيا – سايس: يجب التوقف عن اعتبار الناس ساذجين.. وهدف جنوب إفريقيا الثاني مضحك بيان من الاتحاد الجزائري حول قضية فسخ تعاقد بلماضي أمم إفريقيا - الركراكي: أتحمل مسؤولية كل شيء بعد خروج المغرب بطولة بلا عرب انتهت أمم إفريقيا - المغرب (0)-(2) جنوب إفريقيا.. تأهل الأولاد هدية مقبولة
أخر الأخبار
حاتم سكر: رحيلي عن الزمالك بعد 14 عاما صعب.. وفي انتظار الإعلان الرسمي 32 دقيقة | الدوري المصري
خبر في الجول - جاستس أرثر معارا من سيراميكا كليوباترا إلى سموحة 42 دقيقة | الكرة المصرية
وكيله: الأهلي لم يتواصل لضم أحمد حمدي.. وموعد انضمامه لتدريب الزمالك 49 دقيقة | الدوري المصري
وكيله: عرض قطري لـ محمد عبد المنعم وفي انتظار رد الأهلي 57 دقيقة | الدوري المصري
التعديل الثالث.. موعد جديد لغلق باب الانتقالات الشتوية ساعة | الكرة المصرية
رغم رباعية نونيز في العارضة.. ليفربول يكتسح تشيلسي بالدوري الإنجليزي ساعة | الدوري الإنجليزي
خبر في الجول - الزمالك يعير كريم عبد الحق لـ الترسانة.. وبند للبيع النهائي ساعة | الدوري المصري
الأهلي يقيد وسام أبو علي وسداسي الشباب في قائمة أبطال إفريقيا ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كلوب يكشف سبب رحيله عن ليفربول وخطته المقبلة.. وموقفه من تدريب فريق إنجليزي غيره 2 انتهت أمم إفريقيا - مصر (1) (1) الكونغو الديمقراطية.. أبو جبل يهدر ومباسي يسجل ومصر تودع 3 خبر في الجول - الزمالك يتمم إجراءات ضم ناصر ماهر من فيوتشر.. و3 لاعبين في المقابل 4 مدرب أهلي بنغازي لـ في الجول: أحبطت بعد علمي بتعاقد الزمالك مع الجلاسي