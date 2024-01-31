الأهلي يقيد وسام أبو علي وسداسي الشباب في قائمة أبطال إفريقيا

أعلن الأهلي قيد وسام أبو علي بالإضافة لسداسي فريق الشباب في قائمته الإفريقية.

وجاءت الأسماء المقيدة في قائمة الأهلي الإفريقية: وسام أبو علي وحازم جمال وإسلام عبدالله وإبراهيم عبدالحكيم ويوسف سيد عبد الحفيظ ومصطفى أبو الخير ومحمد عبد الله.

بينما لم يتم قيد عمر كمال عبد الواحد بسبب مشاركته قاريا مع مودرن فيوتشر في الكونفدرالية الموسم الجاري.

🚨🚨الأهلي يقيد وسام أبو علي و ٦ ناشئين بالقائمة الإفريقية 🦅 pic.twitter.com/FIEUSzPIdd — ‏النادي الأهلي (@AlAhly) January 31, 2024

وضم الأهلي في سوق الانتقالات الشتوية الجارية كل من وسام أبو علي قادما من سيريس السويدي، وعمر كمال قادما من مودرن فيوتشر.

في المقابل رحل صلاح محسن صوب المصري عقب فسخ تعاقده بالتراضي.

وينافس الأهلي حامل اللقب على بطاقة التأهل لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وسيلتقي الأهلي مع شباب بلوزداد في الجولة الرابعة يوم 16 فبراير المقبل.

ويحتل الأهلي صدارة المجموعة الرابعة برصيد 5 نقاط.