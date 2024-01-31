مانشستر سيتي ينقض في الوصافة بثلاثية ضد بيرنلي.. وعودة في 8 دقائق لـ توتنام

ارتقى مانشستر سيتي لوصافة الدوري الإنجليزي بالفوز بنتيجة 3-1 على بيرنلي في الجولة 22 من المسابقة.

ورفع مانشستر سيتي رصيده لـ 46 نقطة في المركز الثاني من ترتيب الدوري الإنجليزي من 21 مباراة.

بينما توقف رصيد بيرنلي عند 12 نقطة في المركز 19.

التشكيل

تواجد إرلينج هالاند على مقاعد البدلاء لأول مرة منذ 10 مباريات.

كما بدأ كيفين دي بروين أساسيا لأول مرة الموسم الجاري منذ أن أصيب ضد بيرنلي في لقاء الجولة الأولى من الموسم.

وصف المباراة

تقدم مانشستر سيتي مبكرا في الدقيقة 17 بعرضية من ماتيوش نونيز حوّلها خوليان ألفاريز برأسية في الشباك.

وبعد 5 دقائق مرر كيفين دي بروين تمريرة أرضية من ركلة حرة جعلت الأرجنتيني في مواجهة المرمى وسجلها هدفا من لمسة واحدة.

وبات البلجيكي ثالث أكثر لاعب صنع أهدافا في الدوري الإنجليزي برصيد 104 هدفا متخطيا واين روني أسطورة مانشستر يونايتد السابق.

وكاد زكي العمدوني أن يقلص الفارق لكن إيدرسون تصدى في الدقيقة 31.

ومع بداية الشوط الثاني وبعد ثوانٍ قليلة سجل رودري بتسديدة من على حدود منطقة الجزاء في الشباك بعد عرضية من فيل فودين في الدقيقة 46.

وفي الدقيقة 70 شارك إرلينج هالاند بدلا من كيفين دي بروين.

وقلص أمين الدخيل الفارق في الدقيقة الثالثة من الوقت بدلا من الضائع بعدما حوّل عرضية ديفيد فوفانا في الشباك.

توتنام × برينتفورد

سجل نايل موباي هدفا في الدقيقة 15 لبرينتفورد.

وفي الشوط الثاني وفي 8 دقائق رد توتنام بـ 3 أهداف متتالية.

سجل ديستني أودوجي في الدقيقة 48 وبرينان جونسون بعدها بدقيقة، وأضاف ريتشارلسون الثالث في الدقيقة 56.

وقلص إيفان توني الفارق في الدقيقة 67.

ورفع توتنام رصيده لـ 43 نقطة من 22 مباراة في المركز الرابع.

بينما توقف رصيد برينتفورد عند 22 نقطة من 21 مباراة في المركز 15.