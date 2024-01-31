كرة يد - فودافون تكرم أبطال منتخب مصر بعد الفوز بأمم إفريقيا

كرّمت شركة فودافون مصر راعي المنتخب المصري لكرة اليد، نجوم الفريق بعد التتويج بلقب أمم إفريقيا.

وكشفت مؤسسة فودافون عن تجديد تعاقد رعايتها لمنتخب مصر لمدة عام.

وحصد منتخب مصر لرجال كرة اليد لقب أمم إفريقيا للمرة الثالثة على التوالي في إنجاز تاريخي.

إذ حقق منتخب مصر ذلك الإنجاز للمرة الأولى في تاريخه ورفع رصيده إلى تسعة ألقاب.

وحسم منتخب مصر لكرة اليد بطاقة تأهله إلى أولمبياد باريس 2024 المقرر إقامتها الصيف المقبل.

ويطمح رجال منتخب مصر في حصد ميدالية بالأولمبياد للمرة الأولى.

وشهد حفل تكريم فودافون لمنتخب مصر حضور لاعبي الفريق المتوجين باللقب القاري، وخوان كارلوس باستور المدير الفني للفراعنة.

كما حضر مجلس إدارة الاتحاد المصري برئاسة محمد الأمين.