التشكيل - جوتا أساسي مع ليفربول.. ومادوكي يقود هجوم تشيلسي

يبدأ ديوجو جوتا في التشكيل الأساسي لفريق ليفربول أمام تشيلسي بقمة الجولة في الدوري الإنجليزي.

ويحل تشيلسي ضيفا على ليفربول ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين ضمن منافسات الدوري.

ويقود نوني مادوكي هجوم تشيلسي، ويقود بن تشيلويل دفاع البلوز.

وجاء تشكيل ليفربول كالآتي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر

الدفاع: جو جوميز – فيرجيل فان دايك – إبراهيما كوناتي – كونور برادلي

الوسط: دومينيك سبوسلاي – كورتس جونز – أليكسيس ماك أليستر

الهجوم: ديوجو جوتا – داروين نونيز – لويس دياز

بينما جاء تشكيل تشيلسي كالآتي:

حراسة المرمى: جوردجي بيتروفيتش

الدفاع: بنوا بادياشيلي - تياجو سيلفا - أكسيل ديساسي - بن تشيلويل

الوسط: موسيس كايسيدو - إنزو فيرنانديز - رحيم سترلينج- كونور جالاجير- كول بالمر

في الهجوم: نوني مادوكي

وينفرد ليفربول بصدارة الدوري الإنجليزي برصيد 48 نقطة، بينما تشيلسي في المركز العاشر بـ 31 نقطة.