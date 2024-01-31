انتهت الدوري الإنجليزي - مانشستر سيتي (3) (1) بيرنلي
الأربعاء، 31 يناير 2024 - 21:10
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة مانشستر سيتي ضد بيرنلي في الجولة 22 من الدوري الإنجليزي.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــــــــــــــا.
ويحتل مانشستر سيتي المركز الثالث برصيد 43 نقطة من 20 مباراة.
فيما يحتل بيرنلي المركز 19 قبل الأخير برصيد 12 نقطة من 21 مباراة,
--
انتهت
ق 90+2: جوووول تقليص الفارق لبيرنلي
ق 46: جوووول الثاااالث.. رودري يحول عرضية فودين لهدف ثالث
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 22: جووووول الثاااااني.. ألفاريز يسجل الثاني
ق 16: جوووووول أووووووول.. ألفاريز يسجل الأول بعدما حول عرضية من ماتيوش نونيز
بداية اللقاء
نرشح لكم
مانشستر سيتي ينقض في الوصافة بثلاثية ضد بيرنلي.. وعودة في 8 دقائق لـ توتنام انتهت الدوري الإنجليزي - ليفربول (4)-(1) تشيلسي.. نهاية المباراة التشكيل - جوتا أساسي مع ليفربول.. ومادوكي يقود هجوم تشيلسي تشكيل مانشستر سيتي - دي بروين أساسي وهالاند على الدكة ضد بيرنلي ليفربول يعلن توثيق الأشهر الأخيرة لكلوب في مسلسل وثائقي تين هاج: راشفورد تحمل مسؤولية أفعاله.. أغلقت هذا الملف صلاح يدخل مرحلة جديدة من التأهيل الانتفاضة مستمرة.. أرسنال يعبر نوتنجهام فورست بثنائية
أخر الأخبار
المقاولون العرب يتعاقد مع أسامة النجار 42 دقيقة | ميركاتو