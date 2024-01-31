تشكيل مانشستر سيتي - دي بروين أساسي وهالاند على الدكة ضد بيرنلي

الأربعاء، 31 يناير 2024 - 20:41

كتب : FilGoal

إرلينج هالاند وكيفن دي بروين - مانشستر سيتي وليفربول

يبدأ كيفين دي بروين أساسي لأول مرة منذ أغسطس الماضي بقميص مانشستر سيتي، فيما يتواجد إرلينج هالاند على مقاعد البدلاء بعد تعافيه من الإصابة ضد بيرنلي في الجولة 22 من الدوري الإنجليزي.

وسيبدأ دي بروين أساسيا للمرة الثانية هذا الموسم، الأولى ضد بيرنلي في الجولة الافتتاحية وحينها خرج مصابا وغاب لما يقارب 4 أشهر قبل العودة.

ويعود هالاند لقائمة سيتي بعد غياب 10 مباريات بسبب الإصابة منذ ديسمبر الماضي.

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وجاء تشكيل سيتي:

حراسة المرمى: إيدرسون مورايش

الدفاع: ريكو لويس - جون ستونز - ناثان أكي - يوشكو جفارديول

الوسط: رودري - ماتيوش نونيز - فيل فودين

الهجوم: كيفين دي بروين - خوليان ألفاريز - جيريمي دوكو

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البدلاء: ستيفن أورتيجا - كايل ووكر - روبن دياش - ماتيو كوفاشيتش - إرلينج هالاند - جاك جريليش - بيرناردو سيلفا - سيرخيو جوميز - أليكس بوب

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثالث برصيد 43 نقطة من 20 مباراة.

فيما يحتل بيرنلي المركز 19 قبل الأخير برصيد 12 نقطة من 21 مبا

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