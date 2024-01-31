بيلد: توتنام ونيوكاسل يرغبان في ضم مرموش.. وفرانكفورت يحدد سعره

دخل عمر مرموش لاعب إينتراخت فرانكفورت ومنتخب مصر دائرة اهتمام أندية الدوري الإنجليزي.

وكشفت صحيفة بيلد الألمانية أن ناديي توتنام ونيوكسل يرغبان في ضم عمر مرموش.

وأشار التقرير إلى أن مرموش تحول لإحدى مفاجآت الموسم بعد تألقه مع فرانكفورت هذا الموسم.

وانضم مرموش إلى فرانكفورت في صفقة انتقال حر بعد فترته مع فولفسبورج، ونجح في تسجيل 12 هدفا وصنع 3 آخرين في 23 مباراة.

وأوضح التقرير أن فرانكفورت قد حدد 30 مليون يورو من أجل بيع مرموش.

ويرتبط مرموش بتعاقد مع فرانكفورت حتى صيف 2027، لكنه يستعد للاستماع إلى العروض المقدمة.

ولعب مرموش مع منتخب مصر في بطولة أمم إفريقيا والتي ودع فيها الفراعنة من ثمن النهائي بعد الخسارة بركلات الترجيح من الكونغو الديمقراطية.

وسجل مرموش هدفا في المباراة أمام غانا ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات.