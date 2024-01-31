كما انفرد في الجول.. الزمالك يضم ناصر ماهر مقابل انتقال ثلاثي لـ فيوتشر

أعلن مودرن فيوتشر رحيل ناصر ماهر لصفوف الزمالك مقابل ضم الثلاثي الأبيض.

وسبق أن انفرد FilGoal.com بتفاصيل التعاقد والصفقة التبادلية. (طالع التفاصيل)

وضم مودرن فيوتشر الثلاثي: عمرو السيسي بشكل نهائي واستعارة ثنائي الشباب عبد الله محمد وعلي ياسر لمدة موسمين ونصف .

ويلعب عبد الله محمد في مركز صانع الألعاب، بينما يلعب علي ياسر كمهاجم.

عمرو السيسي البالغ 29 عاما خاض الموسم الجاري 8 مباريات فقط بقميص الأبيض.

وإجمالا منذ انتقاله لصفوف الزمالك شارك في 36 مباراة سجل 2 وصنع 1.

وكان السيسي قريبا من الانتقال إلى سيراميكا كليوباترا مقابل 14 مليون جنيه، لكن لم يتوصل إلى اتفاق مع إدارة النادي على بنود عقده.

وحتى الآن ضم الزمالك كل من: عبد الله السعيد من بيراميدز ومحمد شحاتة من طلائع الجيش ومحمد عاطف من طنطا ومهاب ياسر من الداخلية.