خبر في الجول - الزمالك يتمم إجراءات ضم ناصر ماهر من فيوتشر.. و3 لاعبين في المقابل

الثلاثاء، 30 يناير 2024 - 21:06

كتب : FilGoal

ناصر ماهر يحتفل بهدفه ضد الزمالك

أتم نادي الزمالك إجراءات ضم ناصر ماهر لاعب وسط فريق مودرن فيوتشر مقابل انتقال عمرو السيسي بشكل نهائي في الاتجاه المقابل.

عمرو السيسي

النادي : الزمالك

ناصر ماهر

النادي : مودرن فيوتشر

الزمالك
الدوري المصري

وحسبما علم FilGoal.com فبالإضافة لانتقال عمرو السيسي إلى مودرن فيوتشر وسيرافقه أيضا عبد الله محمد وعلي ياسر على سبيل الإعارة.

وكان السيسي قريبا من الانتقال إلى سيراميكا كليوباترا مقابل 14 مليون جنيه، لكن لم يتوصل إلى اتفاق مع إدارة النادي على بنود عقده.

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وأنهى نادي الزمالك أزمة إيقاف القيد المحلي مع اتحاد الكرة المصري صباح الثلاثاء.

وعلم FilGoal.com أن أحمد سليمان ورامي نصوحي عضوا مجلس إدارة الزمالك قد تواجدا صباح اليوم بمقر اتحاد الكرة وعقدا جلسة مع إدارة الاتحاد وتم الاتفاق خلالها على دفع الزمالك مبلغ 15 مليون جنيه من الديون المستحقة عليه للاتحاد.

وسيتم فتح باب القيد المحلي للزمالك مساء الثلاثاء ليتمكن من تسجيل صفقات الفريق الأول وفرق الناشئين وفرق البراعم بشكل طبيعي.

وكان الزمالك قد نجح في فك قيده من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بعد إنهاء جميع القضايا الدولية والتي بلغ عددها 14 قضية.

وأتم الزمالك حتى الآن صفقة واحدة خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية بالتعاقد مع محمد عاطف لاعب نادي طنطا والذي أعلن ناديه انتقاله للقلعة البيضاء.

الزمالك الدوري المصري ناصر ماهر مودرن فيوتشر
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