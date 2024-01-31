انتهت في كأس آسيا - سوريا (1) (5) - (3) (1) إيران

الأربعاء، 31 يناير 2024 - 17:47

كتب : FilGoal

سوريا-إيران

يلعب منتخب سوريا أمام نظيره منتخب إيران ضمن ثمن نهائي كأس آسيا.

ويقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة سوريا أمام إيران.

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نهاية المباراة بفوز منتخب إيران 5-3 بركلات الترجيح

ركلات الترجيح

كريم أنصاري يسجل لإيران

بابلو صباغ يسجل لمنتخب سوريا

رضايان يسجل الثانية لإيران

فهد يوسف يهدر ركلة جزاء لسوريا

إبراهيمي يسجل الثالثة لمنتخب إيران

الثالثة لسوريا في المرمى

مهدي ترابي يسجل الرابع لمنتخب إيران

علاء يسجل الخامسة لمنتخب سوريا

الخامس لمنتخب إيران ونهاية المباراة

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نهاية الشوط الثاني الإضافي

ق118 لاعبو منتخب إيران يطالبون بالحصول على ركلة جزاء لكن حكم المباراة يقرر استمرار اللعب

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نهاية الشوط الأول الإضافي

ق99 بطاقة صفراء لعصام الحضري مدرب حراس مرمى منتخب سوريا

بداية الشوط الإضافي الأول

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نهاية الوقت الأصلي

ق87 عرضية خطيرة لمنتخب سوريا من ركلة ركنية يبعدها دفاع إيران

ق65 تسديدة صاروخية من مدافع منتخب إيران تمر أعلى المرمى

ق61 ركلة جزاء لمنتخب سوريا يسددها عمر خربين بنجاح ويسجل هدف التعادل

ق58 التعادل يضيع من منتخب سوريا بعد انفراد من عمر خربين

بداية الشوط الثاني

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نهاية الشوط الأول

ق33 جووووول مهدي طارمي يسجل الهدف الأول من ركلة جزاء

ق32 ركلة جزاء لمنتخب إيران

ق20 إصابة أحمد مدنية حارس مرمى منتخب سوريا وتوقف المباراة لعلاجه

ق7 سردار أزمون يهدر فرصة الهدف الاول بعد تصدي أول ناجح من حارس منتخب سوريا

ق6 حذر متبادل بين الفريقين في الدقائق الأولى من المباراة

انطلاق المباراة

منتخب سوريا منتخب إيران كأس آسيا
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