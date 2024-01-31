أمم إفريقيا - حكيمي يعتذر عن إهدار ركلة الجزاء أمام جنوب إفريقيا

اعتذر أشرف حكيمي مدافع المغرب عن إهدار ركلة الجزاء التي تسببت في عدم عودة منتخب بلاده أمام جنوب إفريقيا والإقصاء من دور الـ16 لكأس أمم إفريقيا.

وأهدر حكيمي ركلة جزاء في الدقائق الأخيرة للمباراة حين كان فريقه متأخرا بهدف دون مقابل، قبل أن يسجل منتخب جنوب إفريقيا الهدف الثاني وينهي المباراة عمليا.

وقال حكيمي عبر حسابه الشخصي على إنستجرام: "مررت بيوم صعب للغاية، أشعر بالحزن لتوديع بطولة أمم إفريقيا".

وأضاف "أود أن أعتذر عن إهدار ركلة الجزاء، لقد تحملت مسؤولية مساعدة الفريق، لكن لسوء الحظ لم ينجح الأمر".

وتأهل منتخب جنوب إفريقيا إلى ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية 2023، بعدما فاز بثنائية دون رد على المغرب الذي دخل البطولة كأبرز المرشحين للقب بعد حصوله على المركز الرابع في كأس العالم 2022.

وتابع "أشكر كل الشعب المغربي على دعمه، وخاصة كل الأشخاص الذين سافروا إلى كوت ديفوار".

وأكمل "سننهض ونعود أقوى في المستقبل إن شاء الله.. ديما مغرب".

وأتم مدافع باريس سان جيرمان "بالتوفيق لمنتخب جنوب إفريقيا في باقي مراحل المسابقة".

وانتهت مسيرة المنتخبات العربية في كأس الأمم الإفريقية، بعد خروج المغرب من البطولة.

وسبق المغرب وخرج من البطولة كل من تونس والجزائر ومصر وموريتانيا على الترتيب.

وأكمل منتخب جنوب إفريقيا عقد المتأهلين إلى دور ربع نهائي أمم إفريقيا.

وفاز منتخب جنوب إفريقيا على منافسه المغرب بهدفين دون رد في كأس أمم إفريقيا 2023 المقامة في كوت ديفوار (طالع التفاصيل).

وتأهلت منتخبات:

كوت ديفوار، ونيجيريا، وكاب فيردي، ومالي، وجنوب إفريقيا، وأنجولا، والكونغو الديمقراطية، وغينيا إلى ربع نهائي أمم إفريقيا

وتأتي المواجهات كالتالي:

نيجيريا × أنجولا.. الجمعة 2 فبراير تمام الساعة 7:00 مساء.

الكونغو الديمقراطية × غينيا.. الجمعة 2 فبراير في تمام الساعة 10:00 مساء.

ويواجه منتخب كوت ديفوار منافسه مالي.. السبت 3 فبراير في تمام الساعة 7:00 مساء.

ويلعب منتخب كاب فيردي × جنوب إفريقيا.. السبت 3 فبراير الساعة 10:00 مساء.

video:1