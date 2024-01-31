أمم إفريقيا - مساعد الركراكي: التحكيم تسبب في توتر لاعبي المغرب أمام الأولاد

اتهم رشيد بن محمود مساعد وليد الركراكي مدرب المغرب الطاقم التحكيمي الذي أدار منتخب بلاده أمام جنوب إفريقيا بالتسبب في توتر لاعبيه، مما أدى إلى خسارة اللقاء.

وتأهل منتخب جنوب إفريقيا إلى ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية 2023، بعدما فاز بثنائية دون رد على المغرب الذي دخل البطولة كأبرز المرشحين للقب بعد حصوله على المركز الرابع في كأس العالم 2022.

وقال بن محمود في تصريحات للصحفيين: "نشعر بمرارة الإقصاء، فقد كنا نرغب في تحقيق طموحات الشعب المغربي".

وأضاف "غياب حكيم زياش وسفيان بوفال صعب علينا المأمورية، نعتذر للشعب المغربي لأننا لم نقم بعملنا كما يجب".

وأكمل "خلقنا بعض الفرص التي أهدرناها ودفعنا ثمنها غاليا بإقصائنا".

وتابع "التحكيم لم يكن في المستوى وتسبب في توتر اللاعبين، ولكن المسؤولية نتحملها جميعا".

وأتم مساعد الركراكي "نتمنى أن نحقق اللقب في النسخة التي سنستضيفها عام 2025".

وانتهت مسيرة المنتخبات العربية في كأس الأمم الإفريقية، بعد خروج المغرب من البطولة.

وسبق المغرب وخرج من البطولة كل من تونس والجزائر ومصر وموريتانيا على الترتيب.

وأكمل منتخب جنوب إفريقيا عقد المتأهلين إلى دور ربع نهائي أمم إفريقيا.

وفاز منتخب جنوب إفريقيا على منافسه المغرب بهدفين دون رد في كأس أمم إفريقيا 2023 المقامة في كوت ديفوار (طالع التفاصيل).

وتأهلت منتخبات:

كوت ديفوار، ونيجيريا، وكاب فيردي، ومالي، وجنوب إفريقيا، وأنجولا، والكونغو الديمقراطية، وغينيا إلى ربع نهائي أمم إفريقيا

وتأتي المواجهات كالتالي:

نيجيريا × أنجولا.. الجمعة 2 فبراير تمام الساعة 7:00 مساء.

الكونغو الديمقراطية × غينيا.. الجمعة 2 فبراير في تمام الساعة 10:00 مساء.

ويواجه منتخب كوت ديفوار منافسه مالي.. السبت 3 فبراير في تمام الساعة 7:00 مساء.

ويلعب منتخب كاب فيردي × جنوب إفريقيا.. السبت 3 فبراير الساعة 10:00 مساء.

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