تين هاج: راشفورد تحمل مسؤولية أفعاله.. أغلقت هذا الملف

أنهى إريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد الأزمة التي دخل فيها مهاجمه ماركوس راشفورد هذا الأسبوع.

وعاد راشفورد إلى مقر تدريبات ناديه صباح الاثنين بعد أزمة وصفها مدربه إريك تين هاج بالشأن الداخلي، وذلك بعدما غاب عن تدريبات فريقه بداعي المرض، لكن وسائل الإعلام كشفت سهره في ملهي ليلي.

وقال تين هاج في مؤتمر صحفي يوم الأربعاء: "لقد تحمل راشفورد مسؤولية أفعاله، أما الباقي فهو شأن داخلي. أغلقنا هذا الملف".

وأضاف "هل ما فعله راشفورد يظهر عدم الاحترام؟ لا أعتقد ذلك، دعونا نركز على مباراة ولفرهامبتون".

وتابع المدرب الهولندي "ما قلته واضح، علينا أن نركز على الفوز بالمباريات ".

وأوضح تين هاج أن راشفورد أصبح متاحا للمشاركة أمام ولفرهامبتون يوم الخميس في الدوري الإنجليزي.

ماذا حدث؟

غاب راشفورد عن التدريب الذي سبق مباراة نيوبورت كاونتي في كأس الاتحاد الإنجليزي بداعي المرض.

لكن انتشرت مقاطع للاعب الإنجليزي وهو في ملهي ليلي قبل ذلك بساعات.

وذكرت التقارير أن راشفورد عاد في اليوم التالي إلى مانشستر بطائرة خاصة، ثم أبلغ ناديه بمرضه.

وقرر تين هاج استبعاده من قائمة مباراة نيوبورت كاونتي التي فاز بها مانشستر يونايتد بنتيجة 4-2.

بعدها قال المدرب الهولندي إن أزمة راشفورد مسألة داخلية سيقوم بحلها.

ووصل ماركوس لمقر تدريبات يونايتد صباح يوم الاثنين، قبل أن يجلس مع مدربه لينهي الخلاف في الأيام القليلة الماضية.

راشفورد اكتفى بتسجيل 4 أهداف فقط في الموسم الحالي بمختلف المسابقات.

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