صلاح يدخل مرحلة جديدة من التأهيل

دخل محمد صلاح نجم ليفربول مرحلة جديدة في تأهيله من الإصابة العضلية التي ضربته.

وأصيب صلاح خلال مشاركته مع منتخب مصر في بطولة أمم إفريقيا 2023، وعاد إلى ناديه الأسبوع الماضي ليبدأ مرحلة التأهيل.

وبدأ صلاح مرحلة الركض على أرض الملعب يوم الأربعاء، حسبما نشر نادي ليفربول عبر حسابه الرسمي على تويتر.

وذلك بعدما قضى الأيام الأخيرة في صالة الجيمانيزيوم.

وكان يورجن كلوب مدرب ليفربول قد أكد غياب نجمه محمد صلاح عن مباراتي الفريق ضد تشيلسي وأرسنال في الدوري الإنجليزي بسبب الإصابة.

وقال كلوب في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء: "تسريع عملية شفاء صلاح؟ إذا كنا نستطيع ذلك لما غاب تياجو ألكانتارا عن الملاعب لمدة 10 أشهر".

وأضاف "صلاح ليس جاهزا لمباراة تشيلسي، والمباراة التالية ضد أرسنال. وربما المباراة التي تليها، إنه مصاب. وإصابات العضلات تستغرق وقتا".

وشدد المدرب الألماني "كان من الممكن أن يكون الأمر أسوأ بكثير".

وتابع "خروج مصر من أمم إفريقيا؟ لقد أراد أن صلاح يستعيد عافيته في أسرع وقت ممكن على أي حال. هو الآن في فترة إعادة التأهيل".

ورد على الأقاويل التي أثيرت بشأن مستقبل محمد صلاح وفيرجيل فان دايك وترينت ألكسندر أرنولد مع اقتراب عقودهم مع ليفربول من الانتهاء في صيف 2025، خاصة بعد قرار رحيل كلوب نفسه في نهاية الموسم الجاري.

وقال "هناك ما يكفي من الوقت لكل شيء. هؤلاء اللاعبون يحبون التواجد هنا، لا تنسوا ذلك. كل شيء على ما يرام، لا تقلقوا. كل منهم يحب هذا النادي، وأنا أعلم حقيقة ذلك".

ماذا حدث؟

أصيب صلاح في مباراة غانا في الجولة الثانية من كأس أمم إفريقيا 2023.

وأعلن منتخب مصر تشخيص إصابة صلاح بشد في العضلة الخلفية قبل أن يكشف يورجن كلوب مدرب ليفربول عن عودة قائد الفراعنة إلى ناديه لتلقي العلاج وحال بلوغ النهائي فسوف يعود إلى كوت ديفوار.

وتسبب الأمر في أزمة جماهيرية اتهم صلاح خلالها بالهروب من التواجد رفقة المنتخب.

وحول اتهامه بالتسبب في الأزمة قال كلوب: "لا أريد أن أكون جزء من تلك المناقشة، مصر وليفربول لديهما الهدف ذاته، كل منا يريد أن يصبح صلاح لائقا للعب مجددا في أسرع وقت ممكن، إن بقى هناك (يقصد كوت ديفوار) ويستطيع تلقي العلاج المناسب كنا سنؤجل عودته".

وكشف "قررنا عودة صلاح إلى ليفربول ليس لأننا نريد أخذه من مصر بل لتوفير أفضل طرق علاج ممكنة وهذا كل ما نريده".

وأكمل المدرب الألماني حديثه "ما سأقوله واضح، إن تأهلت مصر إلى النهائي وصلاح أصبح لائقا للعب فسيعود لهم بنسبة 100%، صلاح يريد ذلك ونحن كذلك ولا نخطط لأي شيء آخر بل نتحلى بالصدق".

وتابع "وحين قلت إن صلاح سيعود لنا سابقا قلتها بصيغة (سمعت بأن هناك اتفاق بين النادي ومنتخب مصر ولم أكن أعلن الأمر), أنا لدي الكثير من الأشياء لأفعلها والكثير من الأمور تدور في ذهني وفي بعض الأحيان أقول إنها ربما خطة أو هذا ما سمعته".

وأتم كلوب حديثه مشددا "وإن كان هناك من يشكك حول ولاء صلاح لمنتخب مصر فيجب أن يسأل نفسه إن كان ولائه هو قويا للمنتخب المصري لأن صلاح هو أكثر مصري لديه ولاء وانتماء قابلته في حياتي".

وبعدها بساعات قليلة اعتذر كلوب عن إعلانه عن عودة صلاح إلى ليفربول مبكرا وقال: "علينا جميعا أن نكون عقلانيين عند التحدث عن أزمة إصابة صلاح. لقد أعلنت خبر عودته لنا قبل الجميع، أنا آسف بسبب ذلك".

وأضاف المدرب الألماني "لم يكن الخطأ عن عمد. لم أكن أعرف الوضع في تلك اللحظة".

وأكمل "معظم الناس في مصر يفهمون. لدينا نفس الهدف، وهو تجهيز صلاح في أسرع وقت ممكن".

وتابع "إذا أصيب لاعب فإننا نبذل قصارى جهدنا لمساعدته".

ونشر صلاح تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قال فيها: "بدأت برنامج العلاج والتأهيل وسأفعل كل شيء ممكن لأكون جاهزا في أقرب وقت وأعود للمنتخب كما كان متفقا عليه من البداية، أحب مصر وناسها، حاولوا أكثر".

وبعده بدقائق نشر وكيله رامي عباس تغريدة أخرى وهاجم فيها بشدة من انتقد صلاح وقال: ""نفس الأفراد والمؤثرين الذين يصابون بالضعف ويسقطون على الركبتين عندما يصادفون صلاح شخصيا ويتوسلون إليه من أجل متابعتهم أو التقاط صور شخصية حاولوا الاستفادة من إصابة مؤسفة وشككوا في التزامه تجاه بلده، لقد فعلوا ذلك بحثا عن الشهرة والإعجاب".

وواصل "أود شكر أولئك الذين فعلوا هذا الشيء المشرف والذين أشاروا لمدى رخص وسخافة ذلك الهجوم، لقد أخذت أسماء الجميع في كلتا الحالتين".

وأتم رامي عباس حديثه "والأهم من ذلك إلى الغالبية العظمى منكم الذين يدعمون صلاح، رسالتي إليكم هي ألا تقلقوا لأن أيقونتكم العالمية التي ساعدتم في إنشائها أكبر من أن تسقطها وسائل التواصل الاجتماعي، لن يغير أي من المؤثرين أي من ذلك".

في النهاية ودع منتخب مصر بطولة أمم إفريقيا من دور الـ16 على يد الكونغو الديمقراطية بركلات الترجيح.

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