خبر في الجول - الإسماعيلي رفض عرضا سعوديا للتعاقد مع عبد الرحمن مجدي
الأربعاء، 31 يناير 2024 - 13:05
كتب : عمرو نبيل
تلقى عبد الرحمن مجدي لاعب الإسماعيلي عرضا سعوديا للانتقال إليه خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.
عبد الرحمن مجدي
النادي : الإسماعيلي
وعلم FilGoal.com أن الحزم السعودي قد قدم عرضا للإسماعيلي للتعاقد مع عبد الرحمن مجدي مقابل 400 ألف دولار على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.
ورفض إيهاب جلال مدرب الإسماعيلي فكرة رحيل اللاعب لأي فريق خلال الفترة الحالية لحاجته لخدماته.
الجناح الأيمن صاحب الـ 26 عاما شارك مع الإسماعيلي منذ بداية الموسم في 10 مباريات وخلالها نجح في تسجيل هدفين وصنع هدف.
ويحتل الحزم المركز الأخير في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 13 نقطة وبفارق 6 نقاط عن مركز الهروب من الهبوط.
في المقابل يحتل الإسماعيلي المركز الـ 15 في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 8 نقاط وبفارق نقطة عن المركز الـ 16 المؤدي للهبوط.
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