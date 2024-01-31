أمم إفريقيا - الركراكي يتحدث عن مستقبله مع منتخب المغرب

تحدث وليد الركراكي مدرب منتخب المغرب عن مستقبله في قيادة أسود الأطلس بعد الفشل في عبور مرحلة دور الـ16 من كأس أمم إفريقيا 2023.

وتأهل منتخب جنوب إفريقيا إلى ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية 2023، بعدما فاز بثنائية دون رد على المغرب الذي دخل البطولة كأبرز المرشحين للقب بعد حصوله على المركز الرابع في كأس العالم 2022.

وقال الركراكي في تصريحات للصحفيين عقب اللقاء: "مستقبلي مع منتخب المغرب؟ سأجلس مع فوزي لقجع رئيس اتحاد الكرة المغربي ومجلس الإدارة وسنرى ما هو مناسب للمغرب".

وأضاف "لست الشخص الذي يختبئ. هناك مراحل صعود وهبوط في المنتخبات الوطنية".

وتابع "كانت مسابقة صعبة على الجميع. فشلنا وأنا على رأس القائمة وأتحمل المسؤولية، وحاليا نملك الوقت من أجل اتخاذ القرار الأنسب للمغرب".

وشدد "هذه ليست نهاية العالم، نحن لسنا الفريق الوحيد الذي أقصي من البطولة، هناك الكثير من المنتخبات المرشحة التي ودعت البطولة".

وأكمل الركراكي "سنعود أقوى، رغم أننا كنا ننتظر هذه المسابقة منذ وقت طويل".

وأتم "أعتقد أن اللاعبين الشبان قدموا كل ما لديهم، هم حاليا في فترة التعلم، وكان هذا هو الهدف من إشراكهم في الفريق، وأنا متأكد من أنهم سيفوزون بكأس أمم إفريقيا مستقبلا إن شاء الله".

وانتهت مسيرة المنتخبات العربية في كأس الأمم الإفريقية، بعد خروج المغرب من البطولة.

وسبق المغرب وخرج من البطولة كل من تونس والجزائر ومصر وموريتانيا على الترتيب.

وأكمل منتخب جنوب إفريقيا عقد المتأهلين إلى دور ربع نهائي أمم إفريقيا.

وفاز منتخب جنوب إفريقيا على منافسه المغرب بهدفين دون رد في كأس أمم إفريقيا 2023 المقامة في كوت ديفوار (طالع التفاصيل).

وتأهلت منتخبات:

كوت ديفوار، ونيجيريا، وكاب فيردي، ومالي، وجنوب إفريقيا، وأنجولا، والكونغو الديمقراطية، وغينيا إلى ربع نهائي أمم إفريقيا

وتأتي المواجهات كالتالي:

نيجيريا × أنجولا.. الجمعة 2 فبراير تمام الساعة 7:00 مساء.

الكونغو الديمقراطية × غينيا.. الجمعة 2 فبراير في تمام الساعة 10:00 مساء.

ويواجه منتخب كوت ديفوار منافسه مالي.. السبت 3 فبراير في تمام الساعة 7:00 مساء.

ويلعب منتخب كاب فيردي × جنوب إفريقيا.. السبت 3 فبراير الساعة 10:00 مساء.

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