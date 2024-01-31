بيان من الاتحاد الجزائري حول قضية فسخ تعاقد بلماضي

رد الاتحاد الجزائري عبر بيان رسمي على أمر فسخ تعاقد جمال بلماضي المدير الفني للمنتخب.

وكان الاتحاد الجزائري عقد اجتماعا مع بلماضي في كوت ديفوار بعد الخروج من كأس الأمم الإفريقية 2023 من دور المجموعات للتفاوض حول فسخ العقد بالتراضي وثم رحل المدرب الجزائري ولم يرد على الاتحاد حتى الآن.

ولذلك أطلق الاتحاد الجزائري البيان وجاء كالتالي:

نعبر عن أسفنا في طريقة تعامل المدرب مع الاتحاد بطريقة غير لائقة وحاضرة، وهو الذي لم يرد على الاتحاد لمدة أربع أيام.

إدراكا لثقة المسؤولية والواجب في الحفاظ على مصالح المنتخبات الوطنية وكرة القدم الجزائرية، تدخلت عبر الرئيس وليد صادي، باستدعاء المدرب بلماضي في بواكي بكوت ديفوار للنقاش معه حول الخيبة والإقصاء.

وكان صادي قد كتب عبر حسابه عبر حسابه على الموقع التواصل الاجتماعي "X" عقب الخروج من أمم إفريقيا قائلا: "اجتمعت مع المدرب الوطني السيد جمال بلماضي للحديث عن تبعات هذا الإقصاء المر وتوصلنا إلى اتفاق ودي بحل الارتباط وفك العقد الذي يربط المدرب بالاتحاد الجزائري لكرة القدم".

وأتم "نشكر المدرب جمال بلماضي على كل ما قدمه للمنتخب ونتمنى له حظا موفقا في بقية مشواره".