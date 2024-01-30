بحثا عن مابولولو جديد.. الاتحاد يتعاقد مع الغيني تراوري

مصدر من الزمالك لـ في الجول: متمسكون بضم عبد الله السعيد.. وهذه خطتنا

خبر في الجول - الزمالك يقترب من استعادة أحمد عيد.. واللاعب يرحب

خبر في الجول - المصري يطلب التعاقد مع إسلام عيسى

محمد عاطف: لم أتوقع الانتقال للزمالك.. وتعليق حسين لبيب

الصفقة الثانية.. المصري يتعاقد مع حسين فيصل

خبر في الجول - الزمالك يتفق على إعارة محمد طارق إلى المصري

خبر في الجول - الزمالك يتمم إجراءات ضم ناصر ماهر من فيوتشر.. و3 لاعبين في المقابل

كما كشف في الجول - الجونة يضم بيكالي بعد فسخ تعاقده مع فيوتشر