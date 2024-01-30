هدية مقبولة

الثلاثاء، 30 يناير 2024 - 21:25

كتب : محمد رؤوف

مالي

فاز منتخب مالي على منافسه بوركينا فاسو بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في دور الـ16 ضمن منافسات كأس الأمم الإفريقية 2023 المقامة في كوت ديفوار.

وسجل ثنائية مالي إدموند تابسوبا بالخطأ في مرماه ولاسيني سينايوكو، بينما أحرز برتراند تراوري لبوركينا فاسو.

وقبل منتخب مالي هدية من بوركينا فاسو إذ سجل إدموند تابسوبا اللاعب البوركينابي هدفا في مرماه في الدقيقة الثالثة، وهذا هو الهدف الرابع الذاتي خلال البطولة.

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ووصل منتخب مالي إلى دور الـ8 لمواجهة منافسه كوت ديفوار.

ولأول مرة يصل منتخب النسور إلى دور الـ8 منذ عام 2013 عندما احتل المركز الثالث في البطولة.

التشكيل

نيران صديقة

افتتح تابسوبا التسجيل بالخطأ في مرماه في الدقيقة الثالثة بعد رأسية من أمادو حايدارا لاعب مالي ارتطمت في القائم ثم ارتدت من قدم تابسوبا في مرماه.

تسديدات كثيرة دون تسجيل

زاد منتخب مالي ثقته وسيطر على مجريات المباراة تماما وفي الدقيقة 14 سدد أداما تراوري لكن ذهبت الكرة اعلى المرمى.

وأنقذ هيرفي كوفي حارس بوركينا فاسو مرماه من هدف محقق عن طريق كاموري دومبيا في الدقيقة 23.

وواصل كوفي تألقه بتصدي لتسديدة سينايوكو في الزاوية الضيقة في الدقيقة 29.

وسدد دومبيا كرة أرضية قوية في الدقيقة 32 بعدت المرمى قليلا.

صاعقة أخرى

صعق منتخب مالي غريمه بوركينا فاسو مرة أخرى في بداية الشوط الأول في الدقيقة 47 بعد انطلاقة من الجهة اليمنى وسدد الكرة أرضية سكنت الشباك.

تقليص الفارق دون أهمية

وحصل منتخب بوركينا فاسو على ركلة جزاء في الدقيقة 53 بعد العودة إلى تقنية الفيديو وسددها تراوري وتمكن من تسجيلها.

تعادل غير محتسب

سجل دايو هدفا لمنتخب بوركينا فاسو وكان التعادل لكن تقنية الفيديو أثبتت أن الهدف جاء من تسلل ولذلك لم يحتسب.

وبذلك تمكن منتخب مالي من التأهل إلى دور الـ8 ليضرب موعدا مع كوت ديفوار صاحب الأرض.

كوت ديفوار كأس الأمم الإفريقية بوركينا فاسو مالي
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