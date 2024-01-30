تشكيل أرسنال - جيسوس يقود الهجوم أمام نوتنجهام فورست

يقود جابريال جيسوس هجوم أرسنال في مواجهة نوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي.

ويلعب أرسنال ضد نوتنجهام فورست في الجولة 23 من الدوري الإنجليزي.

ويتواجد المدافع البرازيلي جابريال في تشكيل أرسنال الأساسي، بعدما كانت تحوم الشكوك حول مشاركته بسبب الإصابة.

وجاء تشكيل أرسنال كالآتي:

المرمى: ديفيد رايا

الدفاع: بين وايت – ويليام ساليبا – جابريال – أولكساندر زينتشينكو

الوسط: ديكلان رايس – آرون سميث رو – مارتن أوديجارد

الهجوم: بوكايو ساكا – جابريال جيسوس – جابريال مارتينلي

ويحتل أرسنال المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 43 نقطة بفارق 5 نقاط عن ليفربول المتصدر.

ويأتي نوتنجهام فورست في المركز الـ16 برصيد 20 نقطة.