بعد الإخفاق في أمم إفريقيا.. الاتحاد التونسي يفتح باب الترشح لتدريب المنتخب

أعلن الاتحاد التونسي فتح باب الترشح لتدريب المنتخب في الفترة المقبلة خلفا لجلال القادري المدير الفني السابق لنسور قرطاج.

وتمت إقالة القادري بعد الإخفاق في كأس الأمم الإفريقية 2023 المقامة في كوت ديفوار بعد تذيل ترتيب المجموعة بنقطتين.

وتواجد كل من مالي وجنوب إفريقيا وناميبيا رفقة تونس في المجموعة الخامسة.

وجاء البيان كالتالي:

فتح الباب لتقديم الترشح لتدريب المنتخب الوطني

قرر المكتب الجامعي خلال اجتماعه اليوم الإثنين فتح الباب للراغبين في تدريب المنتخب الوطني لتقديم ترشحاتهم، على أن تتولى اللجنة التي تقرر تكوينها في الغرض النظر في ملفات الترشحات ثم رفع مقترحاتها إلى المكتب الجامعي القادم.

وتتكون اللجنة من:

يلحسن مالوش، ومختار ذويب، ونجيب غميض، وخالد بدرة، وعماد بن يونس، وممثل عن رابطة المدربين.

وللتذكير فإن تكليف كل من منتصر الوحيشي وأنيس البوسعيدي وسيكون لفترة وقتية وهي قيادة المنتخب الوطني في الدورة الدولية الودية في شهر مارس القادم.

وتقام بطولة Winsunited الودية بدولة الإمارات خلال التوقف الدولي لشهر مارس.

وسيشترك كل من مصر وتونس وكرواتيا ونيوزيلندا.

وستقام البطولة بنظام مباراتين لنصف النهائي ويلعب الفائزان في المباراة النهائية لتحديد بطل البطولة، بينما يلعب الخاسران مباراة تحديد المركزي الثالث والرابع.

وسيتم إجراء قرعة لتحديد المواجهتين في وقت لاحق.

وستقام مباراتين نصف النهائي يوم 22 مارس المقبل، بينما ستلعب مباراة تحديد المركزي الثالث والرابع يوم 25 على أن تكون المباراة النهائية يوم 26 مارس.

ويستعد كل من تونس ومصر للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية 2023 في كوتديفوار والتي ستبدأ يوم 13 يناير الجاري.

البطولة الودية ستكون بمثابة الاستعداد لمصر وتونس لاستئناف تصفيات كأس العالم في شهر يونيو المقبل، على ان تكون استعدادا أيضا لكرواتيا لخوض بطولة يورو 2024 والتي ستقام في يونيو أيضا.

مصر كانت قد واجهت تونس وديا في شهر سبتمبر الماضي وانتهت بفوز الأخير بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وسبق لمصر مواجهة كرواتيا مرة واحدة من قبل كانت عام 1999 في بطولة ودية بكوريا وانتهت بالتعادل بهدفين لكل فريق.

بينما لم يسبق لمصر مواجهة نيوزلندا في أي مباراة من قبل على مستوى المنتخب الأول.