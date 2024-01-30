سلة - خبر في الجول.. الزمالك يضم لاعب فريق الشباب بسموحة

الثلاثاء، 30 يناير 2024 - 16:53

كتب : هاني العوضي

آدم الحلواني

أتم الزمالك اتفاقه مع سموحة لضم لاعبه آدم الحلواني لتدعيم فريق كرة السلة.

وعلم FilGoal.com أن الزمالك سيضم اللاعب من سموحة مقابل 2.5 مليون جنيه.

ويلعب الحلواني مع الفريق الشباب بسموحة.

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وكان الاتحاد السكندري والأهلي طلبا ضم اللاعب من سموحة ولكن الزمالك تمكن من إتمام الصفقة.

وكان الزمالك قد حصل على المركز الثاني في كأس مصر بالموسم الماضي لكرة السلة.

كما خسر الفريق لقب كأس السوبر المصري في بداية الموسم الحالي.

الزمالك سموحة كرة سلة آدم الحلواني
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