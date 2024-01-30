جوارديولا: هالاند عاد وقد يشارك أمام بيرنلي

الثلاثاء، 30 يناير 2024 - 15:09

كتب : FilGoal

إيرلينج هالاند

زف بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي خبرا سعيدا لجماهير فريقه بتأكيد عودة مهاجمه إرلينج هالاند.

ويغيب هالاند عن صفوف سيتي منذ أكثر من شهر بسبب الإصابة.

وقال جوارديولا خلال المؤتمر الصحفي قبل مواجهة بيرنلي في الدوري الإنجليزي: "هالاند عاد.. وسيدخل قائمة لقاء بيرنلي بنسبة كبيرة".

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وأضاف "الفريق اكتمل الآن، سنصبح أقوى، فهو لاعب مهم بالنسبة لنا".

وتابع "الخبر المهم هو أنه ليس لدينا إصابات الآن، مانويل أكانجي عاد وتدرب بشكل جيد ولا يشعر بألم في ركبته، وجون ستونز كذلك".

وغاب هالاند قبل سفر الفريق لخوض منافسات كأس العالم للأندية التي توج بها في المملكة العربية السعودية.

ويعود سيتي حامل اللقب إلى منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز بمواجهة بيرنلي يوم الأربعاء.

مانشستر سيتي بيب جوارديولا إرلينج هالاند
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